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    dpa-AFX Überblick

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    KONJUNKTUR vom 07.08.2026 - 17.00 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Arbeitsmarkt schrumpft im Juli überraschend
    • Deutsche Exporte erreichen im Juni einen Rekord
    • Industrieproduktion steigt im Juni leicht weiter
    dpa-AFX Überblick - KONJUNKTUR vom 07.08.2026 - 17.00 Uhr
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    ROUNDUP: US-Beschäftigung schrumpft überraschend - 'kalte Dusche'

    WASHINGTON - In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt überraschend deutlich verschlechtert. Im Juli ist die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft um 23.000 gesunken, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte im Schnitt 80.000 neue Stellen erwartet.

    ROUNDUP/Trotz Krisen: Deutschland exportiert im Juni mehr als jemals

    WIESBADEN - Überraschender Lichtblick für die deutsche Wirtschaft: Trotz Iran-Krieg, Ölpreisschock und US-Zöllen sind die deutschen Exporte im Juni auf einen Rekord gestiegen. Waren im Wert von 139,3 Milliarden Euro gingen in alle Welt, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilt. Das waren 0,9 Prozent mehr als im Mai und 6,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Erfolge der deutschen Exporteure stützten die deutsche Wirtschaft, die nach langer Flaute mit dem historischen Niedrigwasser am Rhein vor neuen Problemen steht.

    Schifffahrt in Straße von Hormus wohl weiterhin massiv gestört

    HORMUS - Trotz ausbleibender gegenseitiger Angriffe zwischen den USA und dem Iran ist die Schifffahrt in der für den weltweiten Handel wichtigen Straße von Hormus weiterhin stark gestört. Am Donnerstag hätten lediglich acht Schiffe die Meerenge passiert, wie aus Informationen des Datenanbieters Kpler hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen.

    ROUNDUP: Erneuter Produktionsanstieg zeigt 'überraschende Widerstandsfähigkeit'

    WIESBADEN - Das Verarbeitende Gewerbe in Deutschland hat sich im Juni auch dank einer steigenden Produktion in der Autoindustrie weiter erholt. Die Gesamtproduktion legte im Monatsvergleich saison- und kalenderbereinigt um 0,2 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Es ist der dritte Anstieg in Folge und war von Analysten im Schnitt so erwartet worden. Trotz erhöhter Energiepreise hielt sich die Industrieproduktion nach Einschätzung von Experten überraschend stabil. Im Jahresvergleich meldet das Bundesamt für den Juni einen Rückgang der Fertigung um 0,1 Prozent.

    Kreise: Türkei, Saudi-Arabien und Pakistan schließen Verteidigungspakt

    RIAD/ISLAMABAD - Inmitten weiterer kriegerischer Eskalationen in der Golfregion sollen die Atommacht Pakistan, der Nato-Staat Türkei und die reiche Golfmonarchie Saudi-Arabien nach Angaben pakistanischer Sicherheitskreise heute einen gemeinsamen Verteidigungspakt schließen. Bei einem Treffen der Staats- und Regierungschefs der Länder im saudi-arabischen Jeddah werde ein solches Bündnis unterzeichnet, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur von mit den Angelegenheiten vertrauten Beamten in Islamabad.

    ROUNDUP/Ministerium: Tote nach Huthi-Angriffen im Jemen

    SANAA - Die Huthi-Miliz hat nach Angaben regierungsnaher Medien erneut Ziele in der jemenitischen Provinz Marib mit Raketen und Drohnen angegriffen. Anwohner berichteten der Deutschen Presse-Agentur, sie hätten am Morgen mehrere Explosionen am Stadtrand von Marib gehört. Über einem Militärlager der international anerkannten jemenitischen Regierung seien Rauchwolken aufgestiegen.

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

    /jsl







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