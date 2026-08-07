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    AKTIE IM FOKUS

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    Brenntag-Rally bricht ab - Gewinnmitnahmen nach Prognoseanhebung

    Für Sie zusammengefasst
    • Brenntag-Aktien steigen nach Prognoseanhebung
    • Kursrally seit Anfang Juli erreicht über 27 Prozent
    • Ebitda-Ziel steigt auf 1,35 bis 1,45 Milliarden
    AKTIE IM FOKUS - Brenntag-Rally bricht ab - Gewinnmitnahmen nach Prognoseanhebung
    Foto: Brenntag SE

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Papiere von Brenntag haben am Freitag ihre Anfang Juli gestartete Kursrally nach einer erneuten Prognoseanhebung nur im frühen Handel beschleunigt. Zuerst gelang den Aktien des Chemikalienhändlers ein Kursanstieg um bis zu 3,4 Prozent auf den höchsten Stand seit März 2025. Dann aber setzten Gewinnmitnahmen ein, zuletzt war der Kurs sogar leicht mit 0,4 Prozent ins Minus gedreht. Der Kurszuwachs seit Anfang Juli hatte sich in der Spitze auf mehr als 27 Prozent summiert.

    Die aktuelle Nachfrageentwicklung stimmt den Chemikalienhändler noch optimistischer für das laufende Jahr: Nur wenige Wochen nach einer Erhöhung der Gewinnprognose traut sich die Unternehmensführung um Chef Jens Birgersson mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) von 1,35 bis 1,45 Milliarden in der Tendenz noch etwas mehr zu. Laut Analyst Marcus Dunford-Castro von Jefferies flankiert die neue Zielspanne den Konsens, der im Mittelwert bereits bei 1,38 Milliarden liege./ajx/tih/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie

    Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 64,20 auf Tradegate (07. August 2026, 17:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um +7,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 9,26 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Brenntag Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -12,50 %/-6,25 % bedeutet.





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