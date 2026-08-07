Euro legt nach schwachem US-Arbeitsmarktbericht zu

Kommen auch wieder bessere Tage und Gold scharrt ja schon mit den Hufen. Tech zum Einen und ein breiter Markt auf ATH-Basis führen halt dazu, dass die Minen aktuell trostlos herum vegetieren Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif





Wer kann es dem Markt verdenken. Viele werden wie so oft wieder recht spät hinzukommen. Ich bin mittlerweile mit einer Investitionsquote von 90% mehr oder weniger voll investiert. Stöferle und Co mit ihren Fonds etc. sind laut deren letzten Aussagen (YT Rohstoffinsider) auch noch zumeist nur moderat investiert.





Dann nehmen wir uns noch die Analysen von Roy-Byrne zur Brust und müssten sehen, dass wir uns trotz des massiven Anstieges bei Gold mehr oder weniger am Beginn des fulminanten Bullenzyklus befinden sollten.





Ein Indikator ist das Gold-Silberverhältnis: zwischenzeitlich bei ca. 46 fern ab von einer Übertreibung und aktuell wieder auf einem Niveau von knapp 70.





Ich bin zumindest weiterhin oder wieder recht entspannt. Bin vielleicht bei dem ein oder anderen Wert zu früh wieder rein, aber langfristig waren die Rückkäufe sicherlich nicht verkehrt. Wohl dem, der aber aktuell noch entspannt an der Seitenlinie stehen kann und ordentlich Cash zur Verfügung hat. Würde mir auch gut gefallen, aber es ist auch ein erheblicher Teil in den total ausgebombten Uransektor geflossen 🤠