UBS stuft Tesla auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Tesla auf "Neutral" mit einem Kursziel von 385 US-Dollar belassen. Joseph Spak bezog in einer am Freitag vorliegenden Studie Stellung zum Standard für ein neues Werk im texanischen Grimes County. In der ersten Phase erfordere das Projekt eine Investition von 16,8 Milliarden US-Dollar. Tesla sei dazu übergegangen, "Barmittel zu verbrennen". Er befürchtet entstehenden Kapitalbedarf./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 14:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 14:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,92 % und einem Kurs von 285,5EUR auf Tradegate (07. August 2026, 17:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 385
Kursziel alt: 385
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 385
Kursziel alt: 385
Währung: USD
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