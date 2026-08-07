UBS stuft Tesla auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Tesla auf "Neutral" mit einem Kursziel von 385 US-Dollar belassen. Joseph Spak bezog in einer am Freitag vorliegenden Studie Stellung zum Standard für ein neues Werk im texanischen Grimes County. In der ersten Phase erfordere das Projekt eine Investition von 16,8 Milliarden US-Dollar. Tesla sei dazu übergegangen, "Barmittel zu verbrennen". Er befürchtet entstehenden Kapitalbedarf./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 14:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,92 % und einem Kurs von 285,5EUR auf Tradegate (07. August 2026, 17:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 385

Kursziel alt: 385

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 385,00 $ , was eine Steigerung von +17,06% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer