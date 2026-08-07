JPMORGAN stuft Nutrien auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nutrien von 80 auf 75 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aufgrund des Preisdrucks im Stickstoffgeschäft kürzte Jeffrey Zekauskas in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Erwartungen an das operative Ergebnis (Ebitda) des Düngemittelkonzerns./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 09:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 09:33 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,80 % und einem Kurs von 56,30EUR auf Tradegate (07. August 2026, 17:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jeffrey Zekauskas

Analysiertes Unternehmen: Nutrien

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 80

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



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