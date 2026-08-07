JPMORGAN stuft Nutrien auf 'Overweight'
Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nutrien von 80 auf 75 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aufgrund des Preisdrucks im Stickstoffgeschäft kürzte Jeffrey Zekauskas in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Erwartungen an das operative Ergebnis (Ebitda) des Düngemittelkonzerns./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 09:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 09:33 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 09:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 09:33 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,80 % und einem Kurs von 56,30EUR auf Tradegate (07. August 2026, 17:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jeffrey Zekauskas
Analysiertes Unternehmen: Nutrien
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 75
Kursziel alt: 80
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Jeffrey Zekauskas
Analysiertes Unternehmen: Nutrien
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 75
Kursziel alt: 80
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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