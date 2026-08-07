Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 07.08.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.353,25USD pro Feinunze und notiert damit +2,77 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 63,54USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +3,28 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 83,46USD und verzeichnet ein Minus von -0,10 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 78,23USD und verzeichnet ein Minus von -0,04 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.370,00 USD -0,40 % Platin 1.756,00 USD +1,33 % Kupfer London Rolling 14.040,72 USD -0,11 % Aluminium 3.257,89 PKT +0,67 % Erdgas 2,666 USD +0,99 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Plus von +3,28 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 07.08.26, 17:29 Uhr.