Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 07.08.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.353,25USD pro Feinunze und notiert damit +2,77 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 63,54USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +3,28 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 83,46USD und verzeichnet ein Minus von -0,10 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 78,23USD und verzeichnet ein Minus von -0,04 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.370,00USD
|-0,40 %
|Platin
|1.756,00USD
|+1,33 %
|Kupfer London Rolling
|14.040,72USD
|-0,11 %
|Aluminium
|3.257,89PKT
|+0,67 %
|Erdgas
|2,666USD
|+0,99 %
Rohstoff des Tages: Silber
Mit einem Tages-Plus von +3,28 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 07.08.26, 17:29 Uhr.