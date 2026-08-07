Kursgewinne - Schwacher US-Arbeitsmarktbericht stützt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag etwas von dem enttäuschend ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht profitiert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,14 Prozent auf 125,01 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,13 Prozent.

In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt überraschend deutlich verschlechtert. Im Juli ist die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft laut Arbeitsministerium um 23.000 gesunken. Volkswirte hatten im Schnitt 80.000 neue Stellen erwartet. Zudem wurde die Beschäftigtenzahl in den beiden Vormonaten deutlich nach unten revidiert. Die Lohnentwicklung blieb hinter den Erwartungen zurück.