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    Börse, Baby!

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    Mit dieser Strategie finden auch Sie zuverlässig unterbewertete Aktien!

    Börsenlegende und Dividenden-Queen Geraldine Weiss hat eine auch heute noch anwendbare Strategie zur Identifizierung günstiger Dividendenaktien entwickelt.

    Für Sie zusammengefasst
    • Fundamentaldaten bleiben trotz KI-Hype entscheidend
    • Geraldine Weiss entwickelte die Dividend-Yield-Theorie
    • Die Strategie zeigt Kauf- und Verkaufssignale
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Börse, Baby! - Mit dieser Strategie finden auch Sie zuverlässig unterbewertete Aktien!
    Foto: Jakub Zerdzicki - Unsplash

    Trotz KI-Hype: Fundamentaldaten zählen noch immer!

    Einer der hartnäckigsten Irrglauben an der Börse ist bis heute, Märkte und Marktteilnehmende verhielten sich immer rational und würden Anlagen immer einen auf Zahlen und Fakten basierenden Wert zumessen. Wiederholte Investitions- und Spekulationsblasen zeigen, dass das nicht der Fall ist.

    Auch die vergangenen Wochen waren geprägt um anhaltende Diskussionen darüber, ob die Anteile von Unternehmen aus der KI-Branche nicht längst deutlich überbewertet sind oder nicht. Das zeigt, dass Investieren auf Basis von Fundamentaldaten weiterhin aktuell ist und noch nicht durch Story- und Momentum-Investing, wie es in den vergangenen Jahren immer beliebter wurde, verdrängt wurde.

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

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    So finden auch Sie günstig bewertete Unternehmen!

    Eine der nachhaltigsten Theorien zum Bewerten von defensiven Basiswerten und Value-Aktien hat die "Königin der Dividenden" Geraldine Weiss entwickelt. Ihre sogenannte Dividend-Yield-Theorie, die bis heute sowohl durch ihre Simplizität und gleichzeitig große Zuverlässigkeit überzeugt, lässt sich von Anlegerinnen und Anlegern einfach lernen und für die eigenen Investmententscheidungen anwenden.

    So lassen sich einerseits Einstiegschancen in vielversprechende Dividendenwerte identifizieren. Andererseits liefert das von Weiss entwickelte System auch Signale für den Ausstieg.

    Erste Einblicke haben Zuhörerinnen und Zuhörer von "Börse, Baby!" bereits in Teil 1 der Börsenlegenden des Podcast-Angebots von wallstreetONLINE erhalten, jetzt folgt Teil 2 mit weiteren Details zur Strategie und zwei aktuellen Anwendungsbeispielen.

    Jetzt den zweiten Teil anhören!

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    Verfasst vonRedakteurMax Gross
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