Mit dieser Strategie finden auch Sie zuverlässig unterbewertete Aktien!

Auch die vergangenen Wochen waren geprägt um anhaltende Diskussionen darüber, ob die Anteile von Unternehmen aus der KI-Branche nicht längst deutlich überbewertet sind oder nicht. Das zeigt, dass Investieren auf Basis von Fundamentaldaten weiterhin aktuell ist und noch nicht durch Story- und Momentum-Investing, wie es in den vergangenen Jahren immer beliebter wurde, verdrängt wurde.

Einer der hartnäckigsten Irrglauben an der Börse ist bis heute, Märkte und Marktteilnehmende verhielten sich immer rational und würden Anlagen immer einen auf Zahlen und Fakten basierenden Wert zumessen. Wiederholte Investitions- und Spekulationsblasen zeigen, dass das nicht der Fall ist.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Eine der nachhaltigsten Theorien zum Bewerten von defensiven Basiswerten und Value-Aktien hat die "Königin der Dividenden" Geraldine Weiss entwickelt. Ihre sogenannte Dividend-Yield-Theorie, die bis heute sowohl durch ihre Simplizität und gleichzeitig große Zuverlässigkeit überzeugt, lässt sich von Anlegerinnen und Anlegern einfach lernen und für die eigenen Investmententscheidungen anwenden.

So lassen sich einerseits Einstiegschancen in vielversprechende Dividendenwerte identifizieren. Andererseits liefert das von Weiss entwickelte System auch Signale für den Ausstieg.

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