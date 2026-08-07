ANALYSE-FLASH
DZ Bank belässt Lanxess auf 'Halten' - Fairer Wert 17 Euro
- DZ Bank belässt Lanxess auf Halten bei 17 Euro
- Operative Erholung trifft auf schwache Nachfrage
- Management setzt auf Kosten und Barmittel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Lanxess auf "Halten" mit einem fairen Wert von 17 Euro belassen. Eine operative Erholung treffe bei dem Chemiekonzern auf ein schwaches Umfeld, das geprägt sei von verhaltener Nachfrage, geopolitischer Unsicherheit und erhöhten Energiekosten, schrieb Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Management fokussiere sich weiter auf Kostendisziplin, Barmittel-Generierung und selektive Preisanpassungen. In operativen Fortschritten sieht er aber noch keine ausreichende Grundlage für eine positivere Einschätzung./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 15:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 15:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,79 % und einem Kurs von 16,29 auf Tradegate (07. August 2026, 17:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um +4,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,16 %.
Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,41 Mrd..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,750EUR. Von den letzten 4 Analysten der Lanxess Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -15,00 %/+9,29 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
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Community Beiträge zu Lanxess - 547040 - DE0005470405
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na na na! Im Gegensatz zu fast allen hier kehre ich meine Loser nicht unter den Tisch. Bei Anderen liest man immer nur im Nachhinein was sie für Helden sind mit ihren geilen Deals am Low gekauft und zum Höchstkurs verkauft, nie daneben gelegen, kein Buchverluste im Depot und natürlich auch keine realisiert...wer's glaubt wird...
Vollkommen richtig.! Das Problem, die Industrie wird nach der Kurzarbeit ihre Anlagen auch nicht mehr hochfahren.