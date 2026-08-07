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    ANALYSE-FLASH

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    DZ Bank belässt Lanxess auf 'Halten' - Fairer Wert 17 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank belässt Lanxess auf Halten bei 17 Euro
    • Operative Erholung trifft auf schwache Nachfrage
    • Management setzt auf Kosten und Barmittel
    ANALYSE-FLASH - DZ Bank belässt Lanxess auf 'Halten' - Fairer Wert 17 Euro
    Foto: LANXESS

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Lanxess auf "Halten" mit einem fairen Wert von 17 Euro belassen. Eine operative Erholung treffe bei dem Chemiekonzern auf ein schwaches Umfeld, das geprägt sei von verhaltener Nachfrage, geopolitischer Unsicherheit und erhöhten Energiekosten, schrieb Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Management fokussiere sich weiter auf Kostendisziplin, Barmittel-Generierung und selektive Preisanpassungen. In operativen Fortschritten sieht er aber noch keine ausreichende Grundlage für eine positivere Einschätzung./rob/tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 15:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 15:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie

    Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,79 % und einem Kurs von 16,29 auf Tradegate (07. August 2026, 17:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um +4,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,41 Mrd..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,750EUR. Von den letzten 4 Analysten der Lanxess Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -15,00 %/+9,29 % bedeutet.


    Rating: Halten
    Analyst: DZ Bank

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 17,29, was eine Steigerung von +5,26% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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