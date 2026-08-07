DZ Bank belässt Lanxess auf 'Halten' - Fairer Wert 17 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,79 % und einem Kurs von 16,29 auf Tradegate (07. August 2026, 17:37 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um +4,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,16 %.

Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,41 Mrd..

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,750EUR. Von den letzten 4 Analysten der Lanxess Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -15,00 %/+9,29 % bedeutet.