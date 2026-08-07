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    Der Börsen-Tag

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    Tech-Aktien zünden Turbo: DAX, S&P 500 & Airbnb ziehen Börsen hoch

    Die Börsen zeigen sich heute überwiegend freundlich: Während Tech-Werte glänzen und den Ton angeben, offenbaren die großen Indizes ein gemischtes, aber insgesamt positives Bild.

    Der Börsen-Tag - Tech-Aktien zünden Turbo: DAX, S&P 500 & Airbnb ziehen Börsen hoch
    Foto: Bernd Weißbrod - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes haben sich heute überwiegend freundlich entwickelt, zeigen jedoch ein uneinheitliches Bild zwischen den deutschen Kursbarometern und den US-Leitindizes. In Deutschland legt der Leitindex DAX um 0,66 Prozent auf 26.348,13 Punkte zu und setzt damit seinen Aufwärtstrend fort. Ebenfalls im Plus notiert der SDAX, der Index für kleinere Werte, mit einem Zuwachs von 0,54 Prozent auf 18.688,66 Punkte. Besonders stark präsentiert sich der TecDAX: Der Technologieindex steigt um 1,49 Prozent auf 4.070,79 Punkte und ist damit der heutige Spitzenreiter unter den betrachteten Indizes. Im Gegensatz dazu zeigt sich der MDAX, der die mittelgroßen deutschen Unternehmen abbildet, leicht schwächer. Er gibt um 0,06 Prozent auf 32.437,64 Punkte nach und kann damit nicht an die positive Entwicklung der übrigen deutschen Indizes anknüpfen. An der Wall Street dominieren ebenfalls die Pluszeichen. Der Dow Jones steigt moderat um 0,19 Prozent auf 54.001,55 Punkte. Deutlich dynamischer zeigt sich der breiter gefasste S&P 500, der um 0,58 Prozent auf 7.756,03 Punkte zulegt. Damit liegt seine Tagesperformance in etwa auf Augenhöhe mit dem DAX, während der TecDAX sowohl die deutschen als auch die US-Indizes beim prozentualen Tageszuwachs übertrifft. Insgesamt signalisiert die heutige Entwicklung eine überwiegend positive Stimmung an den Aktienmärkten, mit einer klaren Stärke im Technologiesektor und leichten Abstrichen bei den mittelgroßen deutschen Werten.

    DAX: Scout24 führt, Daimler Truck am Ende

    Im DAX setzte sich Scout24 mit einem Plus von 3,96 Prozent an die Spitze. Dahinter folgten Infineon Technologies mit 3,77 Prozent und SAP mit 3,61 Prozent. Auf der Verliererseite standen Münchener Rück mit minus 1,61 Prozent, Zalando mit minus 2,34 Prozent und Daimler Truck Holding mit minus 3,24 Prozent. Zwischen dem stärksten und dem schwächsten DAX-Wert lag damit eine Spanne von 7,20 Prozentpunkten.

    MDAX: IONOS Group deutlich vorn

    Im MDAX erzielte die IONOS Group mit 7,00 Prozent den größten Kursgewinn. Nemetschek legte 6,97 Prozent zu, SUESS MicroTec gewann 5,69 Prozent. Dem standen Verluste bei Kion Group von 2,32 Prozent, Aurubis von 3,31 Prozent und Lanxess von 5,68 Prozent gegenüber. Die Differenz zwischen IONOS Group und Lanxess belief sich auf 12,68 Prozentpunkte.

    SDAX: Stabilus an der Spitze, GFT Technologies schwach

    Stabilus führte den SDAX mit einem Plus von 3,98 Prozent an. Ottobock stieg um 3,34 Prozent, HYPOPORT um 2,99 Prozent. Bei den Flopwerten verloren ASTA Energy Solutions 2,11 Prozent, INDUS Holding 2,18 Prozent und GFT Technologies 2,46 Prozent. Damit betrug der Abstand zwischen dem Top- und dem Flopwert 6,44 Prozentpunkte.

    TecDAX: Technologiewerte mit breiter Spanne

    Die IONOS Group war mit einem Kursplus von 7,00 Prozent auch der stärkste Wert im TecDAX. Nemetschek gewann 6,97 Prozent, SUESS MicroTec 5,69 Prozent. Auf der schwächeren Seite lagen Nordex mit minus 1,06 Prozent, SILTRONIC AG mit minus 1,27 Prozent und freenet mit minus 1,64 Prozent. Zwischen IONOS Group und freenet lagen 8,64 Prozentpunkte.

    Dow Jones: NVIDIA vor Salesforce und Amazon

    Im Dow Jones legte NVIDIA um 2,52 Prozent zu und war damit der stärkste Wert. Salesforce gewann 2,29 Prozent, Amazon 2,17 Prozent. Die größten Verluste verzeichneten Procter & Gamble mit minus 1,32 Prozent, Caterpillar mit minus 1,59 Prozent und Visa (A) mit minus 1,77 Prozent. Der Abstand zwischen NVIDIA und Visa (A) betrug 4,29 Prozentpunkte.

    S&P 500: Airbnb mit deutlichem Vorsprung

    Airbnb Registered (A) erzielte im S&P 500 mit einem Plus von 15,40 Prozent den stärksten Anstieg. Coherent gewann 14,15 Prozent, Microchip Technology 13,74 Prozent. Am unteren Ende standen Seagate Technology Holdings mit minus 4,94 Prozent und Resmed mit minus 5,07 Prozent. The Trade Desk Registered (A) fiel besonders deutlich um 21,48 Prozent. Zwischen Airbnb und The Trade Desk Registered (A) lag damit eine Spanne von 36,88 Prozentpunkten.



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