DZ Bank hebt fairen Wert für Allianz auf 486 Euro - 'Kaufen'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,36 % und einem Kurs von 434,5 auf Tradegate (07. August 2026, 17:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +2,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,29 %.

Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 165,33 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 404,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 486,00EUR was eine Bandbreite von -25,30 %/+11,70 % bedeutet.