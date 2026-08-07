ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss
Dax setzt Rekordrally nach US-Jobbericht fort
- Dax steigt erneut nach US-Jobdaten auf Rekordhoch
- Dax schließt 0,7 Prozent höher bei 26.319 Punkten
- US-Jobdaten dämpfen Spekulationen über Zinserhöhungen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Freitag erneut auf ein Rekordhoch gestiegen. Am Nachmittag gaben Jobdaten aus den USA den Schub, um die Bestmarke auf 26.445 Punkte zu steigern. Vorherige Spekulationen, dass die US-Notenbank Fed ihren Leitzins schon bald anheben könnte, wurden davon eingedämmt. Anleger sahen darüber hinweg, dass die Aussichten für eine Einigung zwischen den USA und dem Iran zur Wiederöffnung der Straße von Hormus ungewiss blieben.
Im späteren Verlauf ließ der Rückenwind wieder etwas nach, der Dax ging mit plus 0,7 Prozent auf 26.319,45 Punkte aus dem Tag. Das Wochenplus liegt bei 2,7 Prozent. Der MDax verlor 0,1 Prozent auf 32.407,20 Zähler.
Die Jobdaten dämmten vorherige Spekulationen über baldige Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed ein. Laut ING Bank kommen "ernsthafte Zweifel" daran auf, der Ökonom James Knightley glaubt eher an eine längere Zinspause. Er wies aber zugleich daraufhin, dass es mit einem weiteren Jobbericht, Inflationsdaten sowie dem Symposium in Jackson Hole noch viele neue Aspekte geben werde, bevor im September der nächste reguläre Zinsentscheid der Fed fällt.
Einen erneuten Erholungsschub gab es im Technologiebereich, dieses Mal aber gemeinsam bei Halbleiter- und Software-Aktien, deren Bewegung sich zwischen KI-Fantasie und -Sorgen zuletzt häufiger unterschieden hatte. Der schwergewichtige Softwareriese SAP beschleunigte seine jüngste Erholung mit einem Anstieg um 4,1 Prozent. Nach einem Jahr steht der Kurs der Walldorfer wieder über der 200-Tage-Linie.
Im Chipsektor profitierten die Infineon -Titel mit fast drei Prozent Plus von einer wieder verbesserten Branchenstimmung in New York, was vor allem mit guten Geschäftszahlen von Microchip Technology begründet wurde. Das US-Halbleiterunternehmen trieb seine Aktien auch mit einem Ausblick an, der über den Erwartungen lag.
Im erweiterten Chip-Umfeld profitierten mit Aixtron und Suss Microtec auch zwei Branchenausrüster aus dem MDax von der besseren Branchenstimmung. Wegen der starken Auftragslage hatte Suss am Freitag gleich zwei Kaufempfehlungen von den Experten der Deutschen Bank und des Analysehauses Warburg erhalten.
Für deutsche Werte hatte die Quartalszahlensaison am Freitag jedoch nur wenig Gutes zu bieten, im Dax gingen die Aktien der Berichtsunternehmen mit Verlusten aus dem Handel. Geringe Katastrophenschäden und gute Geschäfte bescherten Allianz ein Rekordergebnis, doch Analysten hatten sich etwas mehr von dem Versicherer versprochen. Die Aktien beendeten den Handel 1,6 Prozent tiefer.
Der Kurs des Rückversicherers Munich Re sank um 1,4 Prozent, weil dieser den Preisabschwung im Geschäft mit Erstversicherern wie Allianz deutlich zu spüren bekommt. Wegen Abschlägen bei der jüngsten Vertragserneuerung kappte Vorstandschef Christoph Jurecka sein Umsatzziel für das laufende Jahr.
Noch schlechter sah es beim Dax-Schlusslicht Daimler Truck aus, dessen Kurs um 2,8 Prozent absackte. Der Nutzfahrzeughersteller machte beim Nettogewinn im zweiten Quartal deutliche Abstriche, unter anderem weil Zölle in Nordamerika am Gewinn zehrten. Analysten bemängelten maue Auftragseingänge.
Die Papiere von Brenntag beschleunigten zwar zeitweise ihre Anfang Juli gestartete Kursrally, nachdem der Chemikalienhändler seine Gewinnprognose für 2026 erneut anhob. Auf dem höchsten Stand seit März 2025 setzten jedoch Gewinnmitnahmen ein, am Ende war der Kurs mit fast einem Prozent ins Minus gedreht.
Besser war die Lage bei den Aktien von Scout24 , die ihre am Vortag von Quartalszahlen ausgelösten Kursverluste mit einem Anstieg um 3,6 Prozent fast wieder wett machten. Die DZ Bank hatte die Papiere des Immobilienportal-Betreibers auf ihre "Equity Long Ideas"-Liste gesetzt.
Im MDax schlossen die Titel des Spezialchemiekonzerns Lanxess nach Zahlenvorlage 4,4 Prozent tiefer. Konzernchef Matthias Zachert hatte gesagt, dass kein nachhaltiger Aufschwung der Nachfrage in Sicht sei. Laut Peter Spengler von der DZ Bank ist das Umfeld geprägt von verhaltener Nachfrage, geopolitischer Unsicherheit und erhöhten Energiekosten.
Der EuroStoxx 50 setzte seine Rekordjagd mit einem Spitzenstand von knapp 6.560 Punkten ebenfalls fort. Aus dem Handel ging der Leitindex der Eurozone mit einem Anstieg um 0,3 Prozent. Verhaltene Gewinne gab es an den Länderbörsen in Zürich und London. In New York stiegen die Kurse am deutlichsten im Nasdaq 100 , der zuletzt 1,2 Prozent gewann./tih/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 435 auf Tradegate (07. August 2026, 18:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +14,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +28,01 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 218,40 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 192,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der SAP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 164,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von -7,85 %/+20,80 % bedeutet.
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Scalping Ideen am 6. August 2026 — DAX (Germany 40)
Stand: Donnerstag, 07:15 Uhr MESZ · Kursbasis Xetra-Kassa
Hinweis an die Moderation und an alle Mitlesenden:
Die Analyse steht vollstaendig in der Grafik. Da URLs in einem Bild
nicht anklickbar sind, fuehre ich hier alle verwendeten Quellen
nachvollziehbar auf. Die im Bild genannten Zahlen stammen ausschliesslich
aus den unten verlinkten Seiten, die Pivot-Punkte sind meine eigene
Berechnung daraus. Alles Weitere ist als persoenliche Einschaetzung
gekennzeichnet.
Falls diese Form der Quellenangabe nicht ausreicht, freue ich mich ueber
einen kurzen Hinweis, wie ihr es euch wuenscht — ich passe das gerne an.
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DIE ZAHLEN AUS DER GRAFIK
Xetra-Handelstag Mittwoch, 05.08.2026:
Eroeffnung 26.393,43
Tageshoch (Allzeithoch) 26.403,81
Tagestief 26.123,18
Xetra-Schluss 26.126,30 (−0,29 %)
Handelsspanne 280,63 Punkte
Schluss in der Spanne 1,1 %
Quelle (Primaerquelle Deutsche Boerse):
https://live.deutsche-boerse.com/index/dax/kurshistorie/historische-kurse-und-umsaetze
Rekordhoch, Kursspielraum bei gut 26.400 Punkten ausgeschoepft, Zitat
Andreas Lipkow ("Die Rally in der ersten Wochenhaelfte hat den DAX viel
Kraft gekostet"), Infineon als Schlusslicht mit fast −6 % trotz
Rekordumsatz, Fresenius mit ueber +5 % nach angehobenem Ausblick:
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-dax-rally-nach-erneutem-12093700
https://www.wiwo.de/finanzen/boerse/boerse-aktuell-ddax-faellt-nach-weiterem-rekord-etwas-zurueck/100244888.html
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PIVOT-PUNKTE — FORMELN UND ERGEBNISSE
Eigene Berechnung nach der Floor-Trader-Formel aus Hoch, Tief und
Schluss der regulaeren Xetra-Sitzung vom 05.08.2026 (09:00-17:30 Uhr,
ohne vorboerslichen und ohne Late-Handel).
Ausgangswerte:
Hoch H = 26.403,81
Tief T = 26.123,18
Schluss C = 26.126,30
Formeln und Ergebnisse:
P = (H + T + C) ÷ 3 = 26.218
R1 = 2 × P − T = 26.312
R2 = P + (H − T) = 26.498
R3 = H + 2 × (P − T) = 26.593
S1 = 2 × P − H = 26.032
S2 = P − (H − T) = 25.937
S3 = T − 2 × (H − P) = 25.751
Alle Werte auf ganze Punkte gerundet. Jeder Wert ist mit den oben
angegebenen Ausgangsdaten und Formeln nachrechenbar.
Grafik und Berechnungen: eigene Darstellung.
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TERMINE AM DONNERSTAG, 06.08.2026 (Auswahl, alle Zeiten MESZ)
Konjunktur
08:00 Deutschland Auftragseingang Industrie 6/26
08:00 Deutschland Umsatz verarbeitendes Gewerbe 6/26
11:00 Eurozone Einzelhandelsumsatz 6/26
14:30 USA Erstantraege Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA Produktivitaet ex Agrar Q2/26 (vorlaeufig)
14:30 USA Lohnstueckkosten Q2/26 (vorlaeufig)
Unternehmen
07:00 Siemens Q3 · Deutsche Telekom Q2 · Merck KGaA Q2
07:00 Commerzbank Q2 · Aurubis Q3 · Fraport Q1
07:30 Rheinmetall Q2 · Henkel HJ · Renk Q2 · Scout24 Q2
07:30 1&1 · Ionos · United Internet · ProSiebenSat1
13:00 ConocoPhillips · 14:00 Fox Corp
22:00 Airbnb · Lyft · AIG · ResMed
Quelle Termine:
https://www.ariva.de/news/tagesvorschau-termine-am-6-august-2026-12093654
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69226830-tagesvorschau-termine-am-6-august-2026-016.htm
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WAS MEINE EINSCHAETZUNG IST
Folgende Angaben in der Grafik sind meine persoenliche Einschaetzung
und keine Tatsachenbehauptung:
- die Tendenzangabe 40 % freundlich / 60 % schwaecher
- die erwartete Spanne 26.030 bis 26.320
- saemtliche Handelsideen mit Bereichen, Absicherungen und Zielen
- die Aussage, dass 08:00 und 14:30 Uhr das groesste
Bewegungspotenzial haben
- die Einordnung am Ende der Grafik
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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay
Und was ist die Message hinter deinem immer gleichen Geschwafel?
Also im Gegensatz zu dir hat er dieses Jahr noch keinen Rekord mit Erreichen der K.O Schwellen aufgestellt ;)