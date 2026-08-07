JEFFERIES stuft Aumovio auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aumovio anlässlich der jüngst veröffentlichten, detaillierten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 46,40 Euro belassen. Die im Zuge der Zahlenvorlage in Aussicht gestellten Aktienrückkäufe werte sie zwar positiv, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Zudem seien die Papiere des Autozulieferers weiterhin attraktiv bewertet. Allerdings fehlten dem Aktienkurs positive kurzfristige Impulse./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 10:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 10:18 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,88 % und einem Kurs von 37,90EUR auf Tradegate (07. August 2026, 17:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Vanessa Jeffriess

Analysiertes Unternehmen: Aumovio

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 46,40

Kursziel alt: 46,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

