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Nemetschek Aktie - Kurs legt am 07.08.2026 stark zu
Am heutigen Handelstag konnte die Nemetschek Aktie bisher um +6,87 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Nemetschek Aktie.
Nemetschek ist ein führender Anbieter von Software für Bau, Architektur und Infrastruktur (AEC/BIM). Hauptprodukte: Allplan, Bluebeam, Graphisoft, Vectorworks – Lösungen für Planung, Kollaboration und Kostenkontrolle. Starke Marktstellung im BIM-Segment, global aktiv. Wichtige Konkurrenten: Autodesk, Bentley, Dassault. USP: fokussiertes AEC-Portfolio, offene BIM-Strategie, starke Markenvielfalt.
Nemetschek aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.08.2026
Einen ganz starken Börsentag erlebt die Nemetschek Aktie. Mit einer Performance von +6,87 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,22 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Nemetschek Aktie. Nach einem Plus von +0,22 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 60,68€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Nemetschek Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -11,22 % verkraften.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,98 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,66 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -38,95 % verloren.
Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,45 % geändert.
Nemetschek Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+2,98 %
|1 Monat
|-2,66 %
|3 Monate
|-11,22 %
|1 Jahr
|-57,50 %
Informationen zur Nemetschek Aktie
Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,02 Mrd.EUR € wert.
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Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.