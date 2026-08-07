Nemetschek Aktie - Kurs legt am 07.08.2026 stark zu

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Nemetschek Aktie. Mit einer Performance von +6,87 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,22 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Nemetschek Aktie. Nach einem Plus von +0,22 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 60,68€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Nemetschek ist ein führender Anbieter von Software für Bau, Architektur und Infrastruktur (AEC/BIM). Hauptprodukte: Allplan, Bluebeam, Graphisoft, Vectorworks – Lösungen für Planung, Kollaboration und Kostenkontrolle. Starke Marktstellung im BIM-Segment, global aktiv. Wichtige Konkurrenten: Autodesk, Bentley, Dassault. USP: fokussiertes AEC-Portfolio, offene BIM-Strategie, starke Markenvielfalt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Nemetschek Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -11,22 % verkraften.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,98 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,66 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -38,95 % verloren.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,45 % geändert.

Nemetschek Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,98 % 1 Monat -2,66 % 3 Monate -11,22 % 1 Jahr -57,50 %

Informationen zur Nemetschek Aktie

Stand: 07.08.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,02 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen sich heute überwiegend freundlich: Während Tech-Werte glänzen und den Ton angeben, offenbaren die großen Indizes ein gemischtes, aber insgesamt positives Bild.

Top- und Flop-Aktien am 07.08.2026 im TecDAX.

Der Dax ist am Freitag auf ein Rekordhoch gestiegen. Der schon zuvor guten Stimmung verliehen am Nachmittag US-Arbeitsmarktdaten den notwendigen zusätzlichen Schub für eine erneute Bestmarke, die nun über 26.440 Punkten liegt. Zuletzt gewann der …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Autodesk, Trimble und Co.

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,45 %. Trimble notiert im Plus, mit +0,24 %.

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Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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