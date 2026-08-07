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    US-Anleihen

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    Kursgewinne nach schwachem US-Arbeitsmarktbericht

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Anleihen steigen nach schwachem Jobbericht
    • Zehnjährige Rendite sinkt auf 4,65 Prozent
    • Schwache Daten dämpfen Erwartungen an Fed-Zinsen
    US-Anleihen - Kursgewinne nach schwachem US-Arbeitsmarktbericht
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag nach einem schwachen US-Arbeitsmarktbericht zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,17 Prozent auf 108,69 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen sank auf 4,65 Prozent.

    In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt überraschend deutlich verschlechtert. Im Juli ist die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft laut Arbeitsministerium um 23.000 gesunken. Volkswirte hatten im Schnitt 80.000 neue Stellen erwartet. Zudem wurde die Beschäftigtenzahl in den beiden Vormonaten deutlich nach unten revidiert. Die Lohnentwicklung blieb hinter den Erwartungen zurück.

    "Der US-Arbeitsmarktbericht für Juli war in nahezu allen Belangen enttäuschend", kommentierte Dirk Chlench, Volkswirt bei der LBBW. "Angesichts dessen sehen wir uns in unserer Außenseitermeinung, dass die US-Notenbank Fed im weiteren Jahresverlauf keine Leitzinserhöhungen vornehmen wird, bestärkt."

    "Insgesamt enttäuschen die Zahlen", kommentierte Christoph Balz, Volkswirt bei der Commerzbank. Aus Sicht der US-Notenbank seien zwar vermutlich die Verbraucherpreise wichtiger. "Aber der heutige Bericht stützt zumindest unsere Einschätzung, dass die Fed die Zinsen entgegen den Marktspekulationen nicht anheben wird." Aber auch laut Finanzmarktindikatoren ist die Wahrscheinlichkeit für eine Leitzinserhöhung in diesem Jahr gesunken. /jsl/he







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