Allianz und Munich Re nach Zahlen und Ausblick unter Druck

(Neu: Entwicklung auf Xetra, Hannover-Rück-Kurs und UBS -Kommentar zu Munich Re)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien zweier deutscher Versicherungskonzerne haben am Freitag im Dax mit Kursverlusten auf Quartalszahlen und Ausblicke reagiert. Die Papiere des Erstversicherers Allianz fielen um 1,6 Prozent und jene des Rückversicherers Munich Re büßten 1,4 Prozent ein. Besser zeigte sich dessen Konkurrent Hannover Rück mit einem Kursanstieg um 0,5 Prozent.

Bei der Allianz stieg der operative Gewinn im zweiten Quartal um fast elf Prozent auf ein Rekordhoch. Unter dem Strich hatten sich Analysten aber mehr versprochen. Experte Philip Kett vom Analysehaus Jefferies sprach in einer ersten Reaktion von einem enttäuschenden Wachstum im Nicht-Lebensversicherungsgeschäft. Vorstandschef Oliver Bäte sieht die Allianz aber weiter auf Kurs zu dem geplanten operativen Jahresgewinn von 16,4 bis 18,4 Milliarden Euro.