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    METLEN - FINANZERGEBNISSE 1. HALBJAHR 2026

    METLEN - FINANZERGEBNISSE 1. HALBJAHR 2026
    Foto: andrew_shots - stock.adobe.com

    METLEN erzielt im ersten Halbjahr Rekordwerte bei allen wichtigen Finanzkennzahlen (u. a. Umsatz, EBITDA, Nettogewinn sowie Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit).

    ATHEN und LONDON, 7. August 2026 /PRNewswire/ -- METLEN Energy & Metals PLC (LSE: MTLN) (RIC: MTLN.L) (Bloomberg: MTLN.LN) (Athen: MTLN) (RIC: MTLNr.AT) (Bloomberg: MTLN.GA) (ADR: MYTHY US) gibt heute seine Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2026 bekannt.

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    • Der Umsatz belief sich auf 3987 Millionen Euro, was einem Anstieg von 11 % gegenüber 3608 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2025 entspricht und die starke Wachstumsdynamik in den Bereichen Energie & Infrastruktur sowie Konzessionen widerspiegelt.
    • Das EBITDA* erreichte im ersten Halbjahr mit 550 Millionen Euro einen Rekordwert, verglichen mit 445 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2025, und spiegelt damit die starke Entwicklung in allen Geschäftsbereichen wider.
    • Der Nettogewinn nach Abzug der Minderheitsanteile belief sich auf 313 Millionen Euro gegenüber 254 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2025. Der entsprechende Gewinn je Aktie belief sich auf 2,18 Euro gegenüber 1,81 Euro im entsprechenden Zeitraum des Jahres 2025.
    • Das Unternehmen bekräftigt sowohl seine EBITDA-Prognose für 2026 von 1,00 bis 1,15 Milliarden Euro als auch sein mittelfristiges EBITDA-Ziel von ca. 1920 bis 2080 Millionen Euro und bestätigt damit, dass METLEN auf seinen mittelfristigen Wachstumskurs zurückgekehrt ist.

    Ein robuster Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit verringerte die bereinigte Nettoverschuldung** um 728 Millionen Euro und senkte den Nettoverschuldungsgrad** von 3,1x zum Ende des Geschäftsjahres 2025 auf 1,7x, was die Stärke des Asset-Rotation-Modells von METLEN, die disziplinierte Kapitalallokation sowie die starke Cashflow-Generierung widerspiegelt.

    Schuldenabbau bei gleichzeitiger Zielerreichung: METLEN liegt weiterhin voll im Plan; alle strategischen Initiativen verlaufen termingerecht und im Rahmen des Budgets.

    • Die Unterzeichnung des ersten Liefervertrags für Gallium mit einem führenden US-amerikanischen Technologieunternehmen über 25 % der Gesamtproduktion stellt einen bedeutenden Meilenstein dar und verringert die Risiken sowohl beim Ausbau der Aluminiumoxidproduktion als auch beim Vorhaben zur erstmaligen Galliumproduktion.
    • Im Berichtszeitraum hat METLEN erfolgreich Energiespeicherprojekte (BESS) mit einer Leistung von ca. 0,4 GW in Griechenland und Italien ans Netz angeschlossen und betreibt sie nun, während das Unternehmen weitere Projekte mit ca. 1,6 GW in Süd- und Südosteuropa vorantreibt.
    • Das Unternehmen erzielte bei den drei Altverträgen, die 2025 zu Belastungen der Ergebnisentwicklung geführt hatten, erhebliche Fortschritte und erreichte wichtige Meilensteine bei Protos, Grudziądz und Drax, wobei für diese Projekte im Berichtszeitraum allerdings zusätzliche Fertigstellungskosten verbucht wurden und alle verbleibenden Arbeiten voraussichtlich in den kommenden Monaten abgeschlossen werden.

    * Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

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