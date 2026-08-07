METLEN: Das sind die Finanzergebnisse im 1. Halbjahr 2026
METLEN startet 2026 mit Bestmarken: Rekordumsatz, höheres EBITDA, steigender Gewinn je Aktie und sinkende Verschuldung untermauern die bestätigte Prognose.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- METLEN erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Rekordumsatz von 3,987 Mrd. Euro – 11 % mehr als im Vorjahreszeitraum (3,608 Mrd. Euro).
- Das EBITDA stieg auf den Rekordwert von 550 Mio. Euro, nach 445 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2025.
- Der Nettogewinn erhöhte sich auf 313 Mio. Euro (Vorjahr: 254 Mio. Euro); der Gewinn je Aktie stieg von 1,81 auf 2,18 Euro.
- METLEN bestätigt seine EBITDA-Prognose für 2026 von 1,00 bis 1,15 Mrd. Euro sowie das mittelfristige Ziel von rund 1,92 bis 2,08 Mrd. Euro.
- Der operative Cashflow reduzierte die bereinigte Nettoverschuldung um 728 Mio. Euro; der Verschuldungsgrad sank von 3,1x auf 1,7x.
- Strategisch erzielte METLEN wichtige Fortschritte: Ein Gallium-Liefervertrag über 25 % der Gesamtproduktion wurde unterzeichnet, rund 0,4 GW Batteriespeicher wurden angeschlossen und weitere 1,6 GW befinden sich in der Entwicklung.
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