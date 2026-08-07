Stabilus
Finanzvorstand geht - Konzernchef übernimmt übergangsweise
- Stabilus sucht neuen Finanzvorstand nach Rücktritt
- Jaeger legt sein Amt aus persönlichen Gründen
- Büchsner führt Finanzen, Kresser unterstützt ihn
KOBLENZ (dpa-AFX) - Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Andreas Jaeger habe den Aufsichtsrat gebeten, seinen Vertrag aus persönlichen Gründen vorzeitig aufzulösen, teilte das Unternehmen am Freitag in Koblenz mit. Das Gremium sei dieser Bitte "mit Bedauern und im gegenseitigen Einvernehmen" nachgekommen. Jaeger habe sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Die Verantwortung für das Finanzressort übernehme bis zur Neubesetzung interimistisch der Vorstandsvorsitzende Michael Büchsner, hieß es. Er werde dabei operativ von dem erfahrenen Finanzmanager Thomas Kresser unterstützt. Für die dauerhafte Wiederbesetzung der Position hat der Aufsichtsrat den Angaben zufolge einen strukturierten Auswahlprozess eingeleitet.
Die im Nebenwerteindex SDax notierte Aktie gab auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss leicht nach./nas/la
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stabilus Aktie
Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 18.642 auf Ariva Indikation (07. August 2026, 18:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stabilus Aktie um +22,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,05 %.
Die Marktkapitalisierung von Stabilus bezifferte sich zuletzt auf 424,35 Mio..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +28,06 %/+97,90 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Stabilus - STAB1L - DE000STAB1L8
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https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/stabilus-se-praesentiert-produktloesungen-auf-der-enforce-tac-und-plant-erheblichen-ausbau-seines-geschaefts-mit-militaerischen-anwendungen/f9b33910-e48a-4dde-acd3-ce6e5b349841_de
Positiv, dass verschiedene Standbeine hinzukommen. Da kommt wieder ein wenig Wachstumsphantasie auf...
Nichts spricht dagegen. Der Vorstand scheint hier mitzulesen und hat deshalb gleich heute eine PM dazu herausgebracht:
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20548197-eqs-news-stabilus-se-liefert-integrierte-loesungen-industrielle-automatisierung-bringt-bewaehrtes-produktportfolio-wachsenden-robotikmarkt
Man sollte es natürlich nicht überbewerten - Stabilus liefert bestimmte Teile, die im Robotikmarkt einsetzbar sind. Aber das Unternehmen entwickelt sich produktseitig weiter und das ist positiv!
Sorry, bin noch zwei Antworten schuldig an NickelChrome und Grisuu.