Barry Gosin tritt zum Jahresende als CEO der Newmark Group Inc. zurück; er bleibt weiterhin Vorsitzender von Newmark & Co. Real Estate, der operativen Gesellschaft von Newmark

NEW YORK, 7. August 2026 /PRNewswire/ -- Newmark Group, Inc. (Nasdaq: NMRK) („Newmark" oder das „Unternehmen"), ein führender Berater und Dienstleister im Bereich Gewerbeimmobilien für große institutionelle Investoren, globale Konzerne sowie sonstige Eigentümer und Nutzer, gab heute bekannt, dass Barry Gosin – der diese Position seit 1979 innehat – sein Amt als Chief Executive Officer zum 31. Dezember 2026 niederlegen wird. Er wird weiterhin als Vorsitzender von Newmark & Company Real Estate, Inc. („Newmark & Co.") – der operativen Gesellschaft von Newmark – tätig sein, sich auf relevante und wirkungsvolle Themen konzentrieren sowie einen reibungslosen Übergang unterstützen.

Newmark verfügt über ein kompetentes und erfahrenes Führungsteam, und dieser geordnete Übergang versetzt das Unternehmen in die Lage, auch in den kommenden Jahren erfolgreich zu sein. Der Vorstand von Newmark geht davon aus, bis zum Jahresende einen neuen CEO zu benennen.

„Wir freuen uns sehr, dass Barry dem Unternehmen als Vorsitzender der operativen Gesellschaft erhalten bleibt, um die nächste Führungsgeneration dabei zu unterstützen, Newmark in die nächste Wachstumsphase zu führen", sagte Stephen Merkel, Vorstandsvorsitzender, Executive Vice President und Chief Legal Officer von Newmark. „Seit fast fünf Jahrzehnten hat Barry gemeinsam mit seinem gesamten Führungsteam Newmark durch einige seiner bedeutendsten Meilensteine geführt, darunter den Börsengang 2017 und den Aufstieg zum am schnellsten wachsenden börsennotierten Gewerbeimmobilienunternehmen der Welt, wobei der Jahresumsatz seit 2011 um über 1.400 % gesteigert und die Belegschaft auf mehr als 10.000 Fachkräfte an rund 195 Standorten ausgebaut wurde."1

„Ich habe fast meine gesamte berufliche Laufbahn bei Newmark verbracht und mit einem außergewöhnlichen Team zusammengearbeitet, dessen Engagement, Talent und Einsatzbereitschaft den Erfolg des Unternehmens ermöglicht haben", sagte Barry Gosin. „Das Unternehmen ist stärker denn je, unsere Strategie geht auf, und die vor uns liegenden Chancen sind beträchtlich. Deshalb glaube ich, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, mich aus dem Tagesgeschäft zurückzuziehen, um mich ausschließlich auf Angelegenheiten zu konzentrieren, die für Newmark entscheidend sind, und das Unternehmen bei diesem Übergang zu unterstützen."