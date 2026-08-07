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    Besonders beachtet!

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    ASTA Energy Solutions Aktie unter Verkaufsdruck - 07.08.2026

    Am 07.08.2026 ist die ASTA Energy Solutions Aktie, bisher, um -3,34 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ASTA Energy Solutions Aktie.

    Besonders beachtet! - ASTA Energy Solutions Aktie unter Verkaufsdruck - 07.08.2026
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Wie hat sich die ASTA Energy Solutions-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen schwachen Börsentag erlebt die ASTA Energy Solutions Aktie. Sie fällt um -3,34 % auf 55,00. Der Kursrückgang der ASTA Energy Solutions Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,40 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,34 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei ASTA Energy Solutions, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -8,37 % Verlust nach sich zog.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ASTA Energy Solutions Aktie damit um +5,96 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,25 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei ASTA Energy Solutions auf +32,40 %.

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    Während ASTA Energy Solutions deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,33 %. Damit gehört ASTA Energy Solutions heute zu den auffälligeren Werten.

    ASTA Energy Solutions Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,96 %
    1 Monat -18,25 %
    3 Monate -8,37 %
    1 Jahr +32,40 %
    Stand: 07.08.2026, 19:00 Uhr

    Informationen zur ASTA Energy Solutions Aktie

    Es gibt 14 Mio. ASTA Energy Solutions Aktien. Damit ist das Unternehmen 771,66 Mio.EUR € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von ASTA Energy Solutions

    BayWa, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,75 %. SMA Solar Technology notiert im Minus, mit -0,73 %. Enphase Energy notiert im Plus, mit +5,16 %.

    ASTA Energy Solutions Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ASTA Energy Solutions Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASTA Energy Solutions Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ASTA Energy Solutions

    -3,51 %
    +2,56 %
    -18,13 %
    -11,39 %
    +37,50 %
    ISIN:AT100ASTA001WKN:A4214T
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