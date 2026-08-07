ASTA Energy Solutions Aktie unter Verkaufsdruck - 07.08.2026

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei ASTA Energy Solutions, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -8,37 % Verlust nach sich zog.

Einen schwachen Börsentag erlebt die ASTA Energy Solutions Aktie. Sie fällt um -3,34 % auf 55,00€. Der Kursrückgang der ASTA Energy Solutions Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,40 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,34 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ASTA Energy Solutions Aktie damit um +5,96 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,25 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei ASTA Energy Solutions auf +32,40 %.

Während ASTA Energy Solutions deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,33 %. Damit gehört ASTA Energy Solutions heute zu den auffälligeren Werten.

ASTA Energy Solutions Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,96 % 1 Monat -18,25 % 3 Monate -8,37 % 1 Jahr +32,40 %

Informationen zur ASTA Energy Solutions Aktie

Stand: 07.08.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 14 Mio. ASTA Energy Solutions Aktien. Damit ist das Unternehmen 771,66 Mio.EUR € wert.

Die Börsen zeigen sich heute überwiegend freundlich: Während Tech-Werte glänzen und den Ton angeben, offenbaren die großen Indizes ein gemischtes, aber insgesamt positives Bild.

In dieser Episode sprechen Volker Glaser und Lukas Spang über die spannendsten Entwicklungen der vergangenen Börsenwochen – von Übernahmen im deutschen IT-Sektor über starke Kursbewegungen bei Nebenwerten bis hin zu Chancen und Risiken rund um KI, Rüstung, Halbleiter und Energie.

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So schlagen sich die Wettbewerber von ASTA Energy Solutions

BayWa, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,75 %. SMA Solar Technology notiert im Minus, mit -0,73 %. Enphase Energy notiert im Plus, mit +5,16 %.

ASTA Energy Solutions Aktie jetzt kaufen?

Ob die ASTA Energy Solutions Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASTA Energy Solutions Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.