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    Bundeswehr

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    Drohnensichtung über Militärstützpunkt in NRW

    Für Sie zusammengefasst
    • Zwei Drohnen über Bundeswehrstützpunkt gesichtet
    • Feldjäger prüfen Vorfall, Polizei ermittelt
    • In Leipzig wurde eine Sprengstoffdrohne entdeckt
    Bundeswehr - Drohnensichtung über Militärstützpunkt in NRW
    Foto: Siarhei - 356130783

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Über einem Militärstützpunkt in Mechernich in Nordrhein-Westfalen sind zwei Drohnen gesichtet worden. Gegen 22.00 Uhr am Donnerstagabend habe die Sicherheitszentrale des Bundeswehrstandortes Mechernich gemeldet, dass über der Liegenschaft zwei Drohnen entdeckt worden seien, bestätigte eine Sprecherin des Operativen Führungskommandos der Bundeswehr auf Anfrage. Zuerst hatten die "Süddeutsche Zeitung", "NDR" und "WDR" berichtet.

    Feldjäger hätten den Vorfall untersucht, sagte die Sprecherin weiter. Der Fall sei an die Euskirchener Polizei übergeben worden, die die Ermittlungen aufgenommen habe. Die Polizei äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.

    Drohnenvorfall am Flughafen Leipzig

    Am Flughafen Leipzig/Halle war am späten Dienstagabend in der Nähe ukrainischer Transportflugzeuge eine mit Sprengstoff und Zünder bestückte Drohne entdeckt worden. Ein Flughafenmitarbeiter brachte sie zum Absturz. Weil die Landebahn gesperrt war, musste ein anfliegendes Frachtflugzeug durchstarten und kollidierte dabei mit einem unbekannten kleineren Flugobjekt, möglicherweise einer zweiten Drohne. Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen an sich gezogen.

    Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sprach von einem hybriden Anschlagsszenario, das auf hochprofessionelle Täter zurückgeht. Er schließt "fremde Mächte" als Drahtzieher nicht aus./mee/DP/he







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