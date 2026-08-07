US-Präsident Trump erstaunlich wortkarg nach der gestrigen Hormus-Provokation durch den Iran - TACO oder doch Krieg am Wochenende? Der versprochene Hormus-Deal kam nicht am Mittwoch, Trump selbst hatte den heutigen Freitag mit der Aussage am Mittwoch "wir werden in den nächsten 48 Stunden sehen" ins Spiel gebracht. Alle Fristen aber sind abgelaufen, kein Deal in Sicht - kommen am Wochenende also neue Bombardements, wie von Trump angedroht? Heute ganz schwache US-Arbeitsmarktdaten, über die die Märkte zunächst jubeln - denn das senkt Wahrscheinlichkeit bald steigender Leitzinsen durch die Fed. Das hat Gold seine jüngste Rally fortsetzen lassen - aber steht bei Gold jetzt eine Pause an, weil der Kurs zu schnell gestiegen ist?

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Das Video "TACO oder Krieg: Trumps verdächtiges Iran-Schweigen! " sehen Sie hier..