RBC stuft Airbus auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Der Flugzeugbauer habe im Juli mit 67 genauso viele Jets ausgeliefert wie im Vorjahresmonat, schrieb Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Fokus liege auf der Steigerung der Produktion im zweiten Halbjahr./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 11:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 11:24 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 11:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 11:24 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 213,6EUR auf Tradegate (07. August 2026, 19:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ken Herbert
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 250
Kursziel alt: 250
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ken Herbert
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 250
Kursziel alt: 250
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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