DZ BANK stuft NOVO NORDISK auf 'Halten'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Novo Nordisk von 299 auf 315 dänischen Kronen angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Analyst Elmar Kraus attestierte dem Pharmakonzern in einer am Freitag vorliegenden Studie eine hohe Dynamik im Geschäft mit Abnehmmedikamenten. Er verwies aber zugleich auf drastische US-Listenpreissenkungen ab 2027, die das langfristige Umsatz- und Ertragspotenzial im Kernmarkt USA erheblich relativierten./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 15:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 16:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 15:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 16:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,75 % und einem Kurs von 40,67EUR auf Tradegate (07. August 2026, 19:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Elmar Kraus
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Elmar Kraus
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
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