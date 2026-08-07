DZ BANK stuft NOVO NORDISK auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Novo Nordisk von 299 auf 315 dänischen Kronen angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Analyst Elmar Kraus attestierte dem Pharmakonzern in einer am Freitag vorliegenden Studie eine hohe Dynamik im Geschäft mit Abnehmmedikamenten. Er verwies aber zugleich auf drastische US-Listenpreissenkungen ab 2027, die das langfristige Umsatz- und Ertragspotenzial im Kernmarkt USA erheblich relativierten./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 15:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 16:08 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,75 % und einem Kurs von 40,67EUR auf Tradegate (07. August 2026, 19:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Elmar Kraus

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 42,90 € , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer