DZ BANK stuft BOEING CO auf 'Kaufen'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Boeing nach Juli-Auslieferungszahlen von 268 auf 267 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Flugzeugauslieferungen stiegen und ein positiver Free Cashflow habe überrascht, schrieb Robert Czerwensky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht darin den Erholungskurs des Flugzeugbauers bestätigt./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 17:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 17:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 17:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 17:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 200,8EUR auf Tradegate (07. August 2026, 19:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Robert Czerwensky
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Robert Czerwensky
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
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Zeitrahmen: N/A
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