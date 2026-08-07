DZ BANK stuft VINCI auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vinci nach Zahlen von 150 auf 145 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Infrastrukturkonzern habe im ersten Halbjahr die Erwartungen geschlagen, schrieb Matthias Volkert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gru?nde dafu?r sieht er unter anderem in Energieprojekten und in Sachen Preissetzungsmacht. Positiv erwähnte er die Erweiterung des Londoner Gatwick-Flughafens um eine weitere Rollbahn, die ab 2030 bis zu 100.000 Flugbewegungen mehr pro Jahr möglich mache./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 17:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 17:59 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 126,1EUR auf Tradegate (07. August 2026, 19:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Matthias Volkert

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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