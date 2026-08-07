JEFFERIES stuft Fuchs SE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die im MDax enthaltenen Vorzugsaktien von Fuchs auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Schmierstoffhersteller sei ein Gewinner in einem Umfeld mit Lieferengpässen, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das zweite Quartal sei außergewöhnlich dank vorgezogener Kundenkäufe und Marktanteilsgewinnen stark gewesen./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 11:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 11:11 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 40,72EUR auf Tradegate (07. August 2026, 19:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

