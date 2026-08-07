Börsen Update USA - 07.08. - US Tech 100 stark +0,87 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:45) bei 53.970,68 PKT und steigt um +0,13 %.

Top-Werte: 3M +1,12 %, The Home Depot +0,99 %, Salesforce +0,91 %, Sherwin-Williams +0,82 %, Unitedhealth Group +0,80 %

Flop-Werte: Caterpillar -2,17 %, Visa (A) -2,05 %, Chevron Corporation -1,41 %, American Express -1,29 %, Cisco Systems -0,86 %

Der US Tech 100 steht bei 29.638,55 PKT und gewinnt bisher +0,87 %.

Top-Werte: SpaceX +11,19 %, Palantir +8,94 %, Rocket Lab Corporation +8,24 %, Axon Enterprise +6,96 %, Airbnb Registered (A) +5,19 %

Flop-Werte: Seagate Technology Holdings -6,31 %, Western Digital -5,48 %, Monster Beverage -4,44 %, Nebius Group Registered (A) -4,21 %, SanDisk Corporation -3,62 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:36) bei 7.745,63 PKT und steigt um +0,45 %.

Top-Werte: Coherent +10,02 %, Palantir +8,94 %, Axon Enterprise +6,96 %, Moderna +6,04 %, Newmont Corporation +5,93 %

Flop-Werte: Akamai Technologies -14,98 %, Zoetis Registered (A) -6,34 %, Seagate Technology Holdings -6,31 %, Western Digital -5,48 %, News Registered (B) -5,35 %