Suedzucker Aktie steigt - 07.08.2026

Die Suedzucker Aktie notiert aktuell bei 11,290€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,11 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,340 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Suedzucker Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,53 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 11,290€, mit einem Plus von +3,11 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Südzucker ist einer der größten Zuckerproduzenten Europas, zudem aktiv in Spezialitäten (Functional Food, Stärke), CropEnergies (Bioethanol) und Fruchtzutaten. Hauptprodukte: Zucker, Stärke, Ethanol, Fruchtzubereitungen. Starke Marktstellung in der EU-Agrar- und Zuckerindustrie. Wichtige Wettbewerber: Nordzucker, Tereos, Cristal Union. USP: integrierte Wertschöpfungskette, Diversifikation über Zucker hinaus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Suedzucker in den letzten drei Monaten Verluste von -9,20 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Suedzucker Aktie damit um -5,28 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,58 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +19,38 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,32 % geändert.

Suedzucker Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,28 % 1 Monat +1,58 % 3 Monate -9,20 % 1 Jahr +9,72 %

Informationen zur Suedzucker Aktie

Stand: 07.08.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 204 Mio. Suedzucker Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,32 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Suedzucker

Agrana Beteiligungs, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,44 %.

Suedzucker Aktie jetzt kaufen?

Ob die Suedzucker Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Suedzucker Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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