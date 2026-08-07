Monster Beverage Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 07.08.2026

Die Monster Beverage Aktie ist bisher um -3,97 % auf 78,44€ gefallen. Das sind -3,24 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Monster Beverage Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,16 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 78,44€, mit einem Minus von -3,97 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Monster Beverage ist ein führender Anbieter von Energy-Drinks mit Marken wie Monster Energy. Es konkurriert mit Red Bull und Rockstar und zeichnet sich durch eine breite Produktpalette und starke Markenpräsenz aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Monster Beverage-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +25,57 % zu Buche.

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Allein seit letzter Woche ist die Monster Beverage Aktie damit um -8,78 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,85 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Monster Beverage um +25,55 % gewonnen.

Monster Beverage Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,78 % 1 Monat -8,85 % 3 Monate +25,57 % 1 Jahr +60,74 %

Informationen zur Monster Beverage Aktie

Stand: 07.08.2026, 20:52 Uhr

Es gibt 978 Mio. Monster Beverage Aktien. Damit ist das Unternehmen 76,71 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Coca-Cola, PepsiCo und Co.

Coca-Cola, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,15 %. PepsiCo notiert im Plus, mit +0,03 %. Keurig Dr Pepper notiert im Minus, mit -1,37 %.

Monster Beverage Aktie jetzt kaufen?

Ob die Monster Beverage Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Monster Beverage Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.