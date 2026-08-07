Under Armour Registered (A) Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 07.08.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -5,59 % verliert die Under Armour Registered (A) Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der Under Armour Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,13 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 5,2400€, mit einem Minus von -5,59 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Under Armour (A) ist ein US-Sportartikelhersteller mit Fokus auf Funktionsbekleidung, Sportschuhe und Accessoires für Performance- und Freizeitsegmente. Marktstellung: global relevant, aber hinter Nike und Adidas, teils auch Puma und Lululemon. Stärken/USPs: starke Marke im Performance-Bereich, technische Stoffe, Kompressionsbekleidung, Fokus auf Athleten- und Team-Sport-Sponsoring.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Under Armour Registered (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +4,95 % zu Buche.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Allein seit letzter Woche ist die Under Armour Registered (A) Aktie damit um -15,38 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,10 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Under Armour Registered (A) +30,24 % gewonnen.

Under Armour Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -15,38 % 1 Monat -16,10 % 3 Monate +4,95 % 1 Jahr -1,65 %

Informationen zur Under Armour Registered (A) Aktie

Stand: 07.08.2026, 20:53 Uhr

Es gibt 189 Mio. Under Armour Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 989,52 Mio. € wert.

Under Armour senkt die Umsatzprognose, Nordamerika und Asien schwächeln. Die Aktie fällt – und schon im laufenden Quartal droht der nächste Verlust.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Under Armour auf "Underweight" belassen. Mit dem Umsatz habe der Sportartikelhersteller im ersten Geschäftsquartal auf breiter Basis die Erwartungen verfehlt, schrieb Matthew R. Boss in einer am Freitag …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,95 %. adidas notiert im Minus, mit -0,40 %.

Under Armour Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Under Armour Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Under Armour Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.