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Under Armour Registered (A) Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 07.08.2026
Am heutigen Handelstag muss die Under Armour Registered (A) Aktie bisher Verluste von -5,59 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Under Armour Registered (A) Aktie.
Under Armour (A) ist ein US-Sportartikelhersteller mit Fokus auf Funktionsbekleidung, Sportschuhe und Accessoires für Performance- und Freizeitsegmente. Marktstellung: global relevant, aber hinter Nike und Adidas, teils auch Puma und Lululemon. Stärken/USPs: starke Marke im Performance-Bereich, technische Stoffe, Kompressionsbekleidung, Fokus auf Athleten- und Team-Sport-Sponsoring.
Under Armour Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 07.08.2026
Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -5,59 % verliert die Under Armour Registered (A) Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der Under Armour Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,13 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 5,2400€, mit einem Minus von -5,59 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Under Armour Registered (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +4,95 % zu Buche.
Allein seit letzter Woche ist die Under Armour Registered (A) Aktie damit um -15,38 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,10 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Under Armour Registered (A) +30,24 % gewonnen.
Under Armour Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-15,38 %
|1 Monat
|-16,10 %
|3 Monate
|+4,95 %
|1 Jahr
|-1,65 %
Informationen zur Under Armour Registered (A) Aktie
Es gibt 189 Mio. Under Armour Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 989,52 Mio. € wert.
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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,95 %. adidas notiert im Minus, mit -0,40 %.
Under Armour Registered (A) Aktie jetzt kaufen?
Ob die Under Armour Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Under Armour Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.