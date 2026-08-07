Visa (A) - Aktie mit schwachem Handelstag - 07.08.2026

Die Visa (A) Aktie notiert aktuell bei 313,20€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,25 % nachgegeben, was einem Verlust von -7,23 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,44 %, geht es heute bei der Visa (A) Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Visa Inc. (A) betreibt ein globales Zahlungsnetzwerk und ermöglicht elektronische Kartenzahlungen für Banken, Händler und Konsumenten. Hauptprodukte: Kredit-, Debit-, Prepaidkarten, Zahlungsabwicklung, Tokenisierung, Risk- und Datenservices. Starke Marktstellung als einer der weltweit führenden Zahlungsnetzwerkbetreiber. Wichtige Konkurrenten: Mastercard, American Express, Discover, PayPal, Adyen. USP: globale Akzeptanz, Skaleneffekte, starke Marke, hohe Profitabilität.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Visa (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +18,11 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Visa (A) Aktie damit um +0,93 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,37 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Visa (A) um +7,26 % gewonnen.

Während Visa (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,07 %.

Visa (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,93 % 1 Monat +3,37 % 3 Monate +18,11 % 1 Jahr +10,10 %

Informationen zur Visa (A) Aktie

Stand: 07.08.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Visa (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 520,15 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Börsen zeigen sich heute überwiegend freundlich: Während Tech-Werte glänzen und den Ton angeben, offenbaren die großen Indizes ein gemischtes, aber insgesamt positives Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

American Express, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,67 %. Mastercard Registered (A) notiert im Minus, mit -2,60 %. PayPal notiert im Minus, mit -1,79 %. Block (A) verliert -1,24 %

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Ob die Visa (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Visa (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.