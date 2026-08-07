Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 07.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.08.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +8,69 %
Performance 1M: +28,27 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +8,16 %
Performance 1M: -16,30 %
Tagesperformance: +8,15 %
Performance 1M: -16,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Axon Enterprise (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +5,97 %
Performance 1M: +18,30 %
Tagesperformance: +5,37 %
Performance 1M: -2,03 %
Tagesperformance: +4,67 %
Performance 1M: +30,03 %
Tagesperformance: -4,56 %
Performance 1M: +2,76 %
Tagesperformance: -4,52 %
Performance 1M: -23,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SanDisk Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -4,25 %
Performance 1M: -23,24 %
Tagesperformance: -3,68 %
Performance 1M: -9,47 %
Tagesperformance: +3,52 %
Performance 1M: -11,83 %
Tagesperformance: +3,18 %
Performance 1M: -12,06 %
Tagesperformance: +3,06 %
Performance 1M: -38,98 %
Tagesperformance: +2,97 %
Performance 1M: +30,83 %
Tagesperformance: +2,95 %
Performance 1M: -2,35 %
Tagesperformance: -2,80 %
Performance 1M: -5,57 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,79 %
Performance 1M: -14,39 %
Tagesperformance: -2,69 %
Performance 1M: -6,60 %
Tagesperformance: +2,68 %
Performance 1M: -0,04 %
Tagesperformance: +2,50 %
Performance 1M: +16,76 %
Tagesperformance: +2,45 %
Performance 1M: -23,20 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,40 %
Performance 1M: -2,20 %
Tagesperformance: -2,36 %
Performance 1M: -9,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,36 %
Performance 1M: -16,05 %
Tagesperformance: +2,25 %
Performance 1M: +17,50 %
Tagesperformance: +2,23 %
Performance 1M: +12,56 %
Tagesperformance: -2,15 %
Performance 1M: -1,25 %
Tagesperformance: -2,01 %
Performance 1M: +4,77 %