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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 07.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 07.08.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.08.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart SpaceX
    ISIN: US84615Q1031
    WKN: A42D4F
    Die SpaceX Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +13,98 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang der SpaceX-Aktie, hohe Short-Gewinne und eine mögliche technische Gegenbewegung. Diskutiert werden die hohe Schwankungsbreite durch Derivate, Nachkäufe zur Senkung des Einstandskurses sowie die Erwartung, dass ETFs und Fonds bei Kursen von 75 bis 100 Dollar einsteigen. Fundamental werden SpaceX’ technologische Stärke, mögliche KI-Chip-Investitionen und der Konkurrenzdruck durch das EU-Satellitenprojekt IRIS² bewertet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SpaceX eingestellt.

    Palantir
    Tagesperformance: +8,69 %
    Platz 2
    Performance 1M: +28,27 %
    Chart Palantir
    ISIN: US69608A1088
    WKN: A2QA4J
    Die Palantir Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,69 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kurssprung der Palantir-Aktie von rund 27–30 % an einem Handelstag und die Sorge, den Einstieg verpasst zu haben. Viele bleiben langfristig optimistisch, sehen Kursziele um 180 Euro und halten eine deutliche Ausweitung der Marktkapitalisierung für möglich. Diskutiert werden gestaffelte Einstiege, die hohe Bewertung sowie die Frage, ob Palantir in diese hineinwachsen kann.短fristig prägt Euphorie das Bild.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palantir eingestellt.

    Rocket Lab Corporation
    Tagesperformance: +8,16 %
    Platz 3
    Performance 1M: -16,30 %
    Chart Rocket Lab Corporation
    ISIN: US7731211089
    WKN: A419CG
    Die Rocket Lab Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,16 %.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: +8,15 %
    Platz 4
    Performance 1M: -16,44 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,15 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Axon Enterprise (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Axons starken Quartalsbericht mit 35 % Umsatz-, 39 % ARR- und über 30 % anhaltendem Wachstum sowie der angehobenen Jahresprognose von 32–34 %. Trotz positiver Fundamentaldaten und Analysten-Kaufempfehlung fiel die Aktie nachbörslich um rund 10 %. Diskutiert werden die sehr hohe Bewertung, Margendruck durch Kosten, die erwartete Cashflow-Verbesserung und das Risiko, dass hohe Markterwartungen nicht erfüllt werden.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Axon Enterprise eingestellt.

    Airbnb Registered (A)
    Tagesperformance: +5,97 %
    Platz 5
    Performance 1M: +18,30 %
    Chart Airbnb Registered (A)
    ISIN: US0090661010
    WKN: A2QG35
    Die Airbnb Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,97 %.

    CoreWeave Registered (A)
    Tagesperformance: +5,37 %
    Platz 6
    Performance 1M: -2,03 %
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,37 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: +4,67 %
    Platz 7
    Performance 1M: +30,03 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,67 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: -4,56 %
    Platz 8
    Performance 1M: +2,76 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,56 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: -4,52 %
    Platz 9
    Performance 1M: -23,00 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,52 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SanDisk Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den starken Abverkauf der SanDisk-Aktie trotz überzeugender Quartalszahlen, hoher Bruttomarge und angekündigtem Aktienrückkauf. Einige sehen die Prognose bzw. Zahlen unter den überhöhten Erwartungen und rechnen mit neuen Tiefständen. Andere verweisen auf den drastischen Gewinnanstieg und halten den Kursrückgang für irrational. Skepsis besteht wegen der möglichen Begrenztheit des Speicherchip-Booms, des fortgeschrittenen Branchenzyklus und des Kursanstiegs von rund 3.000 Prozent.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SanDisk Corporation eingestellt.

    Western Digital
    Tagesperformance: -4,25 %
    Platz 10
    Performance 1M: -23,24 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,25 %.

    Monster Beverage
    Tagesperformance: -3,68 %
    Platz 11
    Performance 1M: -9,47 %
    Chart Monster Beverage
    ISIN: US61174X1090
    WKN: A14U5Z
    Die Monster Beverage Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,68 %.

    Qualcomm
    Tagesperformance: +3,52 %
    Platz 12
    Performance 1M: -11,83 %
    Chart Qualcomm
    ISIN: US7475251036
    WKN: 883121
    Die Qualcomm Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,52 %.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: +3,18 %
    Platz 13
    Performance 1M: -12,06 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,18 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: +3,06 %
    Platz 14
    Performance 1M: -38,98 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,06 %.

    Workday (A)
    Tagesperformance: +2,97 %
    Platz 15
    Performance 1M: +30,83 %
    Chart Workday (A)
    ISIN: US98138H1014
    WKN: A1J39P
    Die Workday (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,97 %.

    Copart
    Tagesperformance: +2,95 %
    Platz 16
    Performance 1M: -2,35 %
    Chart Copart
    ISIN: US2172041061
    WKN: 893807
    Die Copart Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,95 %.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: -2,80 %
    Platz 17
    Performance 1M: -5,57 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,80 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang der Nebius-Aktie und die Frage, ob dieser durch vorab bekannt gewordene Zahlen ausgelöst wurde. Anleger warten auf die Ergebnisse und diskutieren Bewertung, Bilanz sowie angeblich rund 18 Mio. US-Dollar Monatsumsatz. Die hohe Leerverkaufsquote von 27,71 % könnte die Volatilität verstärken. Als fundamentale Wachstumstreiber gelten neue Standorte, ein möglicher Markteintritt in Indien und die Nachfrage von KI-Kunden.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    Take-Two Interactive Software
    Tagesperformance: +2,79 %
    Platz 18
    Performance 1M: -14,39 %
    Chart Take-Two Interactive Software
    ISIN: US8740541094
    WKN: 914508
    Die Take-Two Interactive Software Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,79 %.

    Arm Holdings
    Tagesperformance: -2,69 %
    Platz 19
    Performance 1M: -6,60 %
    Chart Arm Holdings
    ISIN: US0420682058
    WKN: A3EUCD
    Die Arm Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,69 %.

    Monolithic Power Systems
    Tagesperformance: +2,68 %
    Platz 20
    Performance 1M: -0,04 %
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,68 %.

    DoorDash Registered (A)
    Tagesperformance: +2,50 %
    Platz 21
    Performance 1M: +16,76 %
    Chart DoorDash Registered (A)
    ISIN: US25809K1051
    WKN: A2QHEA
    Die DoorDash Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,50 %.

    Tesla
    Tagesperformance: +2,45 %
    Platz 22
    Performance 1M: -23,20 %
    Chart Tesla
    ISIN: US88160R1014
    WKN: A1CX3T
    Die Tesla Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,45 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aus Sicht vieler Teilnehmer überhöhte Tesla-Bewertung: 20 % würden rechnerisch 200 Mrd. kosten, während VW mit rund 37 Mrd. bewertet wird. Kritisiert werden negativer Cashflow, fehlende Dividende, schwache deutsche Zulassungen im Juli (-66,9 % auf 367 Fahrzeuge) und zunehmender Wettbewerb. Zudem bestehen Zweifel an FSD, Robotaxi und Optimus sowie an Musks Tesla-Beteiligung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    Tagesperformance: +2,40 %
    Platz 23
    Performance 1M: -2,20 %
    Chart Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    ISIN: US5949724083
    WKN: 722713
    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,40 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: -2,36 %
    Platz 24
    Performance 1M: -9,15 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,36 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursreaktion auf AMDs Quartalszahlen: Nach anfänglichen Verlusten und späteren Gewinnen wird diskutiert, ob die Ergebnisse die Erwartungen erfüllt haben. Positiv bewertet werden starkes Umsatz- und Gewinnwachstum, besonders im Data-Center-Geschäft, sowie der optimistische Ausblick. Zugleich gelten die hohe Bewertung, gestiegene Erwartungen, rückläufige Gaming-Erlöse und höhere Kosten als Belastungsfaktoren.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.

    NXP Semiconductors
    Tagesperformance: +2,36 %
    Platz 25
    Performance 1M: -16,05 %
    Chart NXP Semiconductors
    ISIN: NL0009538784
    WKN: A1C5WJ
    Die NXP Semiconductors Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,36 %.

    Booking Holdings
    Tagesperformance: +2,25 %
    Platz 26
    Performance 1M: +17,50 %
    Chart Booking Holdings
    ISIN: US09857L1089
    WKN: A2JEXP
    Die Booking Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,25 %.

    Dexcom
    Tagesperformance: +2,23 %
    Platz 27
    Performance 1M: +12,56 %
    Chart Dexcom
    ISIN: US2521311074
    WKN: A0D9T1
    Die Dexcom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,23 %.

    Fortinet
    Tagesperformance: -2,15 %
    Platz 28
    Performance 1M: -1,25 %
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,15 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: -2,01 %
    Platz 29
    Performance 1M: +4,77 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,01 %.

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