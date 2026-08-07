Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 07.08.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang der SpaceX-Aktie, hohe Short-Gewinne und eine mögliche technische Gegenbewegung. Diskutiert werden die hohe Schwankungsbreite durch Derivate, Nachkäufe zur Senkung des Einstandskurses sowie die Erwartung, dass ETFs und Fonds bei Kursen von 75 bis 100 Dollar einsteigen. Fundamental werden SpaceX’ technologische Stärke, mögliche KI-Chip-Investitionen und der Konkurrenzdruck durch das EU-Satellitenprojekt IRIS² bewertet.