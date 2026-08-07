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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 07.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 07.08.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.08.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    8.093,27€
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    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Akamai Technologies
    ISIN: US00971T1016
    WKN: 928906
    Die Akamai Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -14,75 %.

    Coherent
    Tagesperformance: +10,54 %
    Platz 2
    Performance 1M: +19,40 %
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,54 %.

    Palantir
    Tagesperformance: +8,72 %
    Platz 3
    Performance 1M: +28,27 %
    Chart Palantir
    ISIN: US69608A1088
    WKN: A2QA4J
    Die Palantir Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,72 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kurssprung der Palantir-Aktie von rund 27–30 % an einem Handelstag und die Sorge, den Einstieg verpasst zu haben. Viele bleiben langfristig optimistisch, sehen Kursziele um 180 Euro und halten eine deutliche Ausweitung der Marktkapitalisierung für möglich. Diskutiert werden gestaffelte Einstiege, die hohe Bewertung sowie die Frage, ob Palantir in diese hineinwachsen kann.短fristig prägt Euphorie das Bild.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palantir eingestellt.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: +8,16 %
    Platz 4
    Performance 1M: -16,44 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,16 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Axon Enterprise (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Axons starken Quartalsbericht mit 35 % Umsatz-, 39 % ARR- und über 30 % anhaltendem Wachstum sowie der angehobenen Jahresprognose von 32–34 %. Trotz positiver Fundamentaldaten und Analysten-Kaufempfehlung fiel die Aktie nachbörslich um rund 10 %. Diskutiert werden die sehr hohe Bewertung, Margendruck durch Kosten, die erwartete Cashflow-Verbesserung und das Risiko, dass hohe Markterwartungen nicht erfüllt werden.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Axon Enterprise eingestellt.

    Zoetis Registered (A)
    Tagesperformance: -6,95 %
    Platz 5
    Performance 1M: -5,55 %
    Chart Zoetis Registered (A)
    ISIN: US98978V1035
    WKN: A1KBYX
    Die Zoetis Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,95 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zoetis Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um eine mögliche Bodenbildung nach der Kurshalbierung. Trotz solider Q2-Zahlen und eines erwarteten EPS über dem Vorjahr belasten schwache US-Heimtierumsätze, Preissensibilität, Generika-Konkurrenz und die gesenkte Jahresprognose. Viele sehen diese Risiken weitgehend eingepreist und langfristige Erholungschancen durch Nutztiergeschäft, Ausland und Pipeline. Charttechnisch wird eine Seitwärtsbewegung bis zum Optionsverfall mit anschließender Richtungsentscheidung erwartet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Zoetis Registered (A) eingestellt.

    Moderna
    Tagesperformance: +6,87 %
    Platz 6
    Performance 1M: -32,71 %
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,87 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die trotz verbesserter Nachrichtenlage schwache und volatile Kursentwicklung. Die mFlusiva-Zulassung gilt als wichtiger Meilenstein, der Umsatz dürfte aber erst ab 2027/28 stärker wirken. Positive Q2-Zahlen, die Ebola-Phase-1-Studie, Intismeran-Programme und der EU-Vertrag für mResvia stützen die Fundamentaldaten. Hohe Short-Positionen, Gap-Close und Sell-on-good-news werden als Bremsen gesehen. Bancels geplanter Aktienverkauf gilt als neutral bis leicht positiv.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

    Aptiv Registered
    Tagesperformance: +6,77 %
    Platz 7
    Performance 1M: -23,27 %
    Chart Aptiv Registered
    ISIN: JE00BTDN8H13
    WKN: A417CC
    Die Aptiv Registered Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,77 %.

    Airbnb Registered (A)
    Tagesperformance: +6,24 %
    Platz 8
    Performance 1M: +18,30 %
    Chart Airbnb Registered (A)
    ISIN: US0090661010
    WKN: A2QG35
    Die Airbnb Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,24 %.

    News Registered (B)
    Tagesperformance: -6,02 %
    Platz 9
    Performance 1M: +13,69 %
    Chart News Registered (B)
    ISIN: US65249B2088
    WKN: A1W048
    Die News Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,02 %.

    Newmont Corporation
    Tagesperformance: +5,93 %
    Platz 10
    Performance 1M: +14,79 %
    Chart Newmont Corporation
    ISIN: US6516391066
    WKN: 853823
    Die Newmont Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,93 %.

    Uber Technologies
    Tagesperformance: +5,47 %
    Platz 11
    Performance 1M: -3,41 %
    Chart Uber Technologies
    ISIN: US90353T1007
    WKN: A2PHHG
    Die Uber Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,47 %.

    HP
    Tagesperformance: +5,32 %
    Platz 12
    Performance 1M: +31,66 %
    Chart HP
    ISIN: US40434L1052
    WKN: A142VP
    Die HP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,32 %.

    Humana
    Tagesperformance: +5,08 %
    Platz 13
    Performance 1M: -8,16 %
    Chart Humana
    ISIN: US4448591028
    WKN: 856584
    Die Humana Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,08 %.

    Coinbase
    Tagesperformance: +4,92 %
    Platz 14
    Performance 1M: -12,66 %
    Chart Coinbase
    ISIN: US19260Q1076
    WKN: A2QP7J
    Die Coinbase Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,92 %.

    Corning
    Tagesperformance: +4,84 %
    Platz 15
    Performance 1M: -19,87 %
    Chart Corning
    ISIN: US2193501051
    WKN: 850808
    Die Corning Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,84 %.

    Veeva Systems Registered (A)
    Tagesperformance: +4,70 %
    Platz 16
    Performance 1M: +19,47 %
    Chart Veeva Systems Registered (A)
    ISIN: US9224751084
    WKN: A1W5SA
    Die Veeva Systems Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,70 %.

    News Registered (A)
    Tagesperformance: -4,67 %
    Platz 17
    Performance 1M: +11,16 %
    Chart News Registered (A)
    ISIN: US65249B1098
    WKN: A1W03Z
    Die News Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,67 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: -4,52 %
    Platz 18
    Performance 1M: -23,00 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,52 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SanDisk Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den starken Abverkauf der SanDisk-Aktie trotz überzeugender Quartalszahlen, hoher Bruttomarge und angekündigtem Aktienrückkauf. Einige sehen die Prognose bzw. Zahlen unter den überhöhten Erwartungen und rechnen mit neuen Tiefständen. Andere verweisen auf den drastischen Gewinnanstieg und halten den Kursrückgang für irrational. Skepsis besteht wegen der möglichen Begrenztheit des Speicherchip-Booms, des fortgeschrittenen Branchenzyklus und des Kursanstiegs von rund 3.000 Prozent.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SanDisk Corporation eingestellt.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: +4,48 %
    Platz 19
    Performance 1M: +30,03 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,48 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: -4,30 %
    Platz 20
    Performance 1M: +2,76 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,30 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: -4,25 %
    Platz 21
    Performance 1M: -23,24 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,25 %.

    Ulta Beauty
    Tagesperformance: +4,17 %
    Platz 22
    Performance 1M: +22,76 %
    Chart Ulta Beauty
    ISIN: US90384S3031
    WKN: A0M240
    Die Ulta Beauty Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,17 %.

    Super Micro Computer
    Tagesperformance: +4,08 %
    Platz 23
    Performance 1M: +10,37 %
    Chart Super Micro Computer
    ISIN: US86800U3023
    WKN: A40MRM
    Die Super Micro Computer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,08 %.

    CDW Corporation
    Tagesperformance: -3,99 %
    Platz 24
    Performance 1M: +5,05 %
    Chart CDW Corporation
    ISIN: US12514G1085
    WKN: A1W0KL
    Die CDW Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,99 %.

    Lennar Registered (A)
    Tagesperformance: +3,81 %
    Platz 25
    Performance 1M: -3,99 %
    Chart Lennar Registered (A)
    ISIN: US5260571048
    WKN: 851022
    Die Lennar Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,81 %.

    Albemarle
    Tagesperformance: +3,77 %
    Platz 26
    Performance 1M: -6,87 %
    Chart Albemarle
    ISIN: US0126531013
    WKN: 890167
    Die Albemarle Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,77 %.

    Skyworks Solutions
    Tagesperformance: +3,68 %
    Platz 27
    Performance 1M: +12,13 %
    Chart Skyworks Solutions
    ISIN: US83088M1027
    WKN: 857760
    Die Skyworks Solutions Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,68 %.

    Estee Lauder Companies Registered (A)
    Tagesperformance: +3,67 %
    Platz 28
    Performance 1M: +3,82 %
    Chart Estee Lauder Companies Registered (A)
    ISIN: US5184391044
    WKN: 897933
    Die Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,67 %.

    Monster Beverage
    Tagesperformance: -3,65 %
    Platz 29
    Performance 1M: -9,47 %
    Chart Monster Beverage
    ISIN: US61174X1090
    WKN: A14U5Z
    Die Monster Beverage Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,65 %.

    Fiserv
    Tagesperformance: -3,59 %
    Platz 30
    Performance 1M: +3,49 %
    Chart Fiserv
    ISIN: US3377381088
    WKN: 881793
    Die Fiserv Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,59 %.

    Texas Pacific Land
    Tagesperformance: -3,54 %
    Platz 31
    Performance 1M: -15,00 %
    Chart Texas Pacific Land
    ISIN: US88262P1021
    WKN: A2QL4H
    Die Texas Pacific Land Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,54 %.

    Global Payments
    Tagesperformance: -3,53 %
    Platz 32
    Performance 1M: +12,85 %
    Chart Global Payments
    ISIN: US37940X1028
    WKN: 603111
    Die Global Payments Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,53 %.

    SLB
    Tagesperformance: -3,39 %
    Platz 33
    Performance 1M: +12,54 %
    Chart SLB
    ISIN: AN8068571086
    WKN: 853390
    Die SLB Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,39 %.

    Targa Resources
    Tagesperformance: -3,38 %
    Platz 34
    Performance 1M: -3,89 %
    Chart Targa Resources
    ISIN: US87612G1013
    WKN: A1C9E3
    Die Targa Resources Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,38 %.

    F5
    Tagesperformance: -3,22 %
    Platz 35
    Performance 1M: -2,18 %
    Chart F5
    ISIN: US3156161024
    WKN: 922977
    Die F5 Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,22 %.

    Allstate
    Tagesperformance: -3,10 %
    Platz 36
    Performance 1M: +9,97 %
    Chart Allstate
    ISIN: US0200021014
    WKN: 886429
    Die Allstate Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,10 %.

    Dow
    Tagesperformance: -2,83 %
    Platz 37
    Performance 1M: +9,95 %
    Chart Dow
    ISIN: US2605571031
    WKN: A2PFRC
    Die Dow Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,83 %.

    Lyondellbasell Industries
    Tagesperformance: -2,82 %
    Platz 38
    Performance 1M: +14,95 %
    Chart Lyondellbasell Industries
    ISIN: NL0009434992
    WKN: A1CWRM
    Die Lyondellbasell Industries Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,82 %.

    Arista Networks
    Tagesperformance: -2,70 %
    Platz 39
    Performance 1M: +13,13 %
    Chart Arista Networks
    ISIN: US0404132054
    WKN: A40V33
    Die Arista Networks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,70 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Arista Networks (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Aristas starken Kursanstieg nach soliden, hochprofitablen Zahlen und die anschließende Konsolidierung. Anleger sehen weiterhin gute Perspektiven und eine intakte Entwicklung, warnen jedoch vor der hohen Bewertung und möglicher Konkurrenz durch Cisco und Nokia. Rücksetzer werden teils als Nachkaufchance betrachtet; ein ausgeprägter KI-Hype wird nicht gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Arista Networks eingestellt.

    Valero Energy
    Tagesperformance: -2,64 %
    Platz 40
    Performance 1M: +10,83 %
    Chart Valero Energy
    ISIN: US91913Y1001
    WKN: 908683
    Die Valero Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,64 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 07.08.2026 Top- und Flop-Aktien am 07.08.2026 im S&P 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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