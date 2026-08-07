Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 07.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.08.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +10,54 %
Performance 1M: +19,40 %
Tagesperformance: +8,72 %
Performance 1M: +28,27 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +8,16 %
Performance 1M: -16,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Axon Enterprise (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -6,95 %
Performance 1M: -5,55 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zoetis Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +6,87 %
Performance 1M: -32,71 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +6,77 %
Performance 1M: -23,27 %
Tagesperformance: +6,24 %
Performance 1M: +18,30 %
Tagesperformance: -6,02 %
Performance 1M: +13,69 %
Tagesperformance: +5,93 %
Performance 1M: +14,79 %
Tagesperformance: +5,47 %
Performance 1M: -3,41 %
Tagesperformance: +5,32 %
Performance 1M: +31,66 %
Tagesperformance: +5,08 %
Performance 1M: -8,16 %
Tagesperformance: +4,92 %
Performance 1M: -12,66 %
Tagesperformance: +4,84 %
Performance 1M: -19,87 %
Tagesperformance: +4,70 %
Performance 1M: +19,47 %
Tagesperformance: -4,67 %
Performance 1M: +11,16 %
Tagesperformance: -4,52 %
Performance 1M: -23,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SanDisk Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +4,48 %
Performance 1M: +30,03 %
Tagesperformance: -4,30 %
Performance 1M: +2,76 %
Tagesperformance: -4,25 %
Performance 1M: -23,24 %
Tagesperformance: +4,17 %
Performance 1M: +22,76 %
Tagesperformance: +4,08 %
Performance 1M: +10,37 %
Tagesperformance: -3,99 %
Performance 1M: +5,05 %
Tagesperformance: +3,81 %
Performance 1M: -3,99 %
Tagesperformance: +3,77 %
Performance 1M: -6,87 %
Tagesperformance: +3,68 %
Performance 1M: +12,13 %
Tagesperformance: +3,67 %
Performance 1M: +3,82 %
Tagesperformance: -3,65 %
Performance 1M: -9,47 %
Tagesperformance: -3,59 %
Performance 1M: +3,49 %
Tagesperformance: -3,54 %
Performance 1M: -15,00 %
Tagesperformance: -3,53 %
Performance 1M: +12,85 %
Tagesperformance: -3,39 %
Performance 1M: +12,54 %
Tagesperformance: -3,38 %
Performance 1M: -3,89 %
Tagesperformance: -3,22 %
Performance 1M: -2,18 %
Tagesperformance: -3,10 %
Performance 1M: +9,97 %
Tagesperformance: -2,83 %
Performance 1M: +9,95 %
Tagesperformance: -2,82 %
Performance 1M: +14,95 %
Tagesperformance: -2,70 %
Performance 1M: +13,13 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Arista Networks (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,64 %
Performance 1M: +10,83 %