ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Ziel für Tesla auf 350 Dollar - 'Hold'
- Jefferies senkt Teslas Kursziel auf 350 US-Dollar
- Einstufung bleibt trotz Kurszielsenkung auf Hold
- Fusion mit SpaceX gilt weiter als wahrscheinlich
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 400 auf 350 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Angesichts der enttäuschenden operativen Gewinnentwicklung habe er seine Ertragsschätzung für den Hersteller von Elektrofahrzeugen um mehr als ein Drittel gekappt, schrieb Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Derweil geht der Experte nach wie vor von einer hohen Wahrscheinlichkeit einer Fusion mit dem ebenfalls von Elon Musk kontrollierten Weltraum- und KI-Unternehmen SpaceX aus. Ungeachtet der Dementis Musk sei eine Ausgliederung des China-Geschäfts von Tesla sinnvoll, wenn dies eine Fusion erleichtere./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 13:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 13:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,34 % und einem Kurs von 283,9 auf Tradegate (07. August 2026, 21:31 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +5,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,37 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,12 Bil..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 416,67USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 480,00USD was eine Bandbreite von +23,15 %/+68,90 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 350 US-Dollar
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Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014
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Endlich mal ein sachlich fundierter Beitrag
Ein ganz gewöhnlicher Tag im Tesla Universum:
Ich habe mir heute mal ein paar "Beiträge" hier durchgelesen und bin sehr erstaunt. Ich war davon ausgegangen, dass es hier ein Forum ist in dem sich Teslaaktionäre über das Invest unterhalten. Gefunden habe ich aber nur Bashing und Hass. Irgend etwas läuft hier schief und ich lese hier auch nicht weiter.