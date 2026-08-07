Caterpillar Aktie schwach im Handel - 07.08.2026

Die Caterpillar Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -2,16 % auf 728,80€. Damit verliert die Aktie -16,10 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der Caterpillar Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,61 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,16 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Caterpillar ist weltweit führender Hersteller von Bau-, Minen- und Industriemaschinen sowie Diesel- und Gasmotoren. Kernprodukte: Bagger, Dozer, Radlader, Muldenkipper, Generatoren, vernetzte Flottenlösungen. Starke Marktstellung durch globales Händlernetz, hohe Markenbekanntheit und Aftermarket-Services. Wichtige Konkurrenten: Komatsu, Volvo CE, Hitachi, Deere. USP: breite Produktpalette, robuste Qualität, Telematik- und Servicekompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Caterpillar mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -5,61 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Caterpillar Aktie damit um +5,82 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,96 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Caterpillar eine positive Entwicklung von +51,87 % erlebt.

Während Caterpillar deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,26 %. Damit gehört Caterpillar heute zu den auffälligeren Werten.

Caterpillar Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,82 % 1 Monat -11,96 % 3 Monate -5,61 % 1 Jahr +103,39 %

Informationen zur Caterpillar Aktie

Stand: 07.08.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 461 Mio. Caterpillar Aktien. Damit ist das Unternehmen 336,23 Mrd.EUR € wert.

US-Arbeitsmarktdaten (NFP) im Fokus.



Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Börsen zeigen sich heute überwiegend freundlich: Während Tech-Werte glänzen und den Ton angeben, offenbaren die großen Indizes ein gemischtes, aber insgesamt positives Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deere, Volvo Registered (B) und Co.

Deere, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,52 %. Volvo Registered (B) notiert im Minus, mit -1,52 %. CNH Industrial notiert im Plus, mit +0,05 %.

Caterpillar Aktie jetzt kaufen?

Ob die Caterpillar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Caterpillar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.