Newcore Gold reicht technischen Bericht zur Vormachbarkeitsstudie für das Goldprojekt Enchi in Ghana ein

7. August 2026 / Vancouver, BC / IRW-Press / Newcore Gold Ltd. („Newcore“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/newcore-gold-lt ... ) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen den technischen Bericht zur Unterstützung der Vormachbarkeitsstudie („PFS“ oder die „Studie“) für das Goldprojekt Enchi des Unternehmens („Enchi“ oder das „Projekt“) in Ghana eingereicht hat.

Der technische Bericht mit dem Titel „Enchi Gold Project, Pre-Feasibility Study, NI 43-101 Technical Report“ wurde von Lycopodium (Americas) Limited aus Mississauga, Ontario, als federführendem Berater gemäß dem National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“, Offenlegungsstandards für Mineralprojekte) erstellt und der Stichtag ist der 23. Juni 2026. Der technische Bericht ist im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar.

Die PFS liefert eine Basisszenario-Bewertung für die Entwicklung von Enchi als konventionellen Tagebaubetrieb mit Standardmahlung und Carbon-in-Leach-Aufbereitung von 5,5 Millionen Tonnen pro Jahr unter Einsatz von Vertragsbergbau. Die PFS basiert auf einer von Newcore am 18. März 2026 bekannt gegebenen Mineralressourcenschätzung, die die bis zum 6. Oktober 2025 niedergebrachten Bohrungen umfasst, aber mehr als 50.000 zusätzliche Meter aus dem derzeit laufenden 80.000-Meter-Bohrprogramm in Enchi nicht berücksichtigt. Die aktuellen Bohrungen zielen auf hochgradiges Potenzial in der Tiefe ab, durchteufen Mineralisierungen, die über dem Gehalt der Reserven und Ressourcen liegen, und erweitern die Grenzen der Tagebaustätten, die die Mineralreserven und Mineralressourcen umfassen. Die Ergebnisse der im Jahr 2026 niedergebrachten Bohrungen werden in künftige Reserve- und Ressourcenschätzungen sowie in künftige wirtschaftliche Projektstudien einfließen.

Weitere Einzelheiten zur Vormachbarkeitsstudie (PFS) für das Projekt sind in der Pressemitteilung von Newcore vom 24. Juni 2026 sowie im technischen Bericht zusammengefasst, der auf der Website von Newcore unter newcoregold.com und im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Qualifizierte Personen

Die PFS für das Goldprojekt Enchi wurde für Newcore von Lycopodium als federführendem Studienleiter erstellt, unterstützt von weiteren Branchenberatern, von denen jeder eine „qualifizierte Person“ im Sinne von NI 43-101 ist und gemäß Abschnitt 1.5 von NI 43-101 als „unabhängig“ vom Unternehmen gilt.

Schreibe Deinen Kommentar