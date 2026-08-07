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    Northern Data Group Q2 2026: Contingent Consideration Fair Value Impact

    Northern Data AG’s Q2 2026 results reveal soaring revenue, solid EBITDA, tighter liquidity, and a major non-cash hit from revalued Peak Mining proceeds.

    Northern Data Group Q2 2026: Contingent Consideration Fair Value Impact
    Foto: adobe.stock.com
    • Northern Data AG published its Q2 2026 results on 7 August 2026.
    • Q2 2026 revenue reached approximately EUR 54 million, compared with EUR 0.6 million in Q2 2025.
    • Adjusted EBITDA for Q2 2026 amounted to approximately EUR 23 million.
    • Cash and cash equivalents decreased to approximately EUR 40 million as of 30 June 2026, from EUR 58 million at 31 March 2026.
    • The Group recognized a EUR 251 million non-cash financial expense due to an adverse fair value adjustment of contingent consideration related to the sale of Peak Mining, reducing its carrying value from EUR 271 million to EUR 20 million.
    • The adjustment reflected lower expectations for a near-term sale of the Corpus Christi sites, revised cash-flow assumptions linked to Bitcoin prices and mining economics, and the expiry of Northern Data’s call option; its contractual right to future sale proceeds remains in place.


    Northern Data

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