Northern Data Group Q2 2026: Contingent Consideration Fair Value Impact
Northern Data AG’s Q2 2026 results reveal soaring revenue, solid EBITDA, tighter liquidity, and a major non-cash hit from revalued Peak Mining proceeds.
Foto: adobe.stock.com
- Northern Data AG published its Q2 2026 results on 7 August 2026.
- Q2 2026 revenue reached approximately EUR 54 million, compared with EUR 0.6 million in Q2 2025.
- Adjusted EBITDA for Q2 2026 amounted to approximately EUR 23 million.
- Cash and cash equivalents decreased to approximately EUR 40 million as of 30 June 2026, from EUR 58 million at 31 March 2026.
- The Group recognized a EUR 251 million non-cash financial expense due to an adverse fair value adjustment of contingent consideration related to the sale of Peak Mining, reducing its carrying value from EUR 271 million to EUR 20 million.
- The adjustment reflected lower expectations for a near-term sale of the Corpus Christi sites, revised cash-flow assumptions linked to Bitcoin prices and mining economics, and the expiry of Northern Data’s call option; its contractual right to future sale proceeds remains in place.
+3,33 %
+82,61 %
-7,46 %
-42,42 %
-68,21 %
-58,54 %
-88,15 %
+114,27 %
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte