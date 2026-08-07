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    Northern Data: Q2 2026 mit nachteiliger Fair-Value-Neubewertung

    Northern Data AG legt starke Zahlen vor – doch hinter dem Umsatzsprung und einem soliden EBITDA stehen auch erhebliche Wertberichtigungen und veränderte Erwartungen im Mining-Geschäft.

    Northern Data: Q2 2026 mit nachteiliger Fair-Value-Neubewertung
    Foto: adobe.stock.com
    • Northern Data AG veröffentlichte am 7. August 2026 die Ergebnisse für das zweite Quartal 2026.
    • Der Umsatz stieg im Jahresvergleich auf rund 54 Mio. Euro (Q2 2025: 0,6 Mio. Euro).
    • Das bereinigte EBITDA belief sich im Q2 2026 auf rund 23 Mio. Euro.
    • Die liquiden Mittel lagen zum 30. Juni 2026 bei rund 40 Mio. Euro, nach 58 Mio. Euro zum 31. März 2026.
    • Eine nicht zahlungswirksame Wertminderung von 251 Mio. Euro reduzierte den Buchwert der Forderung aus der bedingten Gegenleistung für den Verkauf des Peak-Mining-Geschäfts von 271 Mio. auf 20 Mio. Euro.
    • Grund für die Wertminderung waren unter anderem neue Annahmen zum möglichen Verkauf der Corpus-Christi-Standorte, veränderte Bitcoin-Preiserwartungen und das Ende einer Kaufoption; ein zeitnaher Verkauf wird derzeit nicht erwartet.


    Northern Data

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    ISIN:DE000A0SMU87WKN:A0SMU8
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