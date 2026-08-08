🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlmonty Industries AktievorwärtsNachrichten zu Almonty Industries

    Anleger wittern die nächste Rallye

    2201 Aufrufe 2201 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die Almonty Industries-Aktie schießt nach oben: Jetzt diskutiert das Forum über noch mehr Potenzial

    Die Almonty Industries-Aktie gewann in dieser Woche 23,7 Prozent. Im wallstreetONLINE-Forum wächst die Euphorie – doch bei Bewertung, Kurstreibern und weiterem Potenzial gehen die Meinungen auseinander.

    Anleger wittern die nächste Rallye - Die Almonty Industries-Aktie schießt nach oben: Jetzt diskutiert das Forum über noch mehr Potenzial
    Foto: 197953527

    Die Aktie von Almonty Industries hat in dieser Woche mit einer Kurssteigerung von 23,7 Prozent für ungewöhnlich viel Gesprächsstoff gesorgt. Zwischen Wochentief bei 10,84 US-Dollar und Wochenhoch bei 14,165 US-Dollar schwankte der Kurs deutlich, während das Handelsvolumen leicht unter dem Wochenschnitt blieb. Im Mittelpunkt der Diskussionen stand die Frage, ob der jüngste Kurssprung vor allem durch fundamentale Fortschritte – insbesondere den Hochlauf der Sangdong-Mine und den Einstieg großer institutioneller Investoren – oder eher durch Marktstruktur-Effekte nach Delistings und Umschichtungen getrieben ist.

    Fundamentaler Wendepunkt oder nur Umschichtungseffekt?

    Ein großer Teil der Community wertet die jüngste Entwicklung als Bestätigung eines grundlegenden Turnarounds. Als zentrales Argument werden die zuletzt veröffentlichten Geschäftszahlen herangezogen, die nach Darstellung mehrerer Nutzer einen klaren operativen Fortschritt zeigen sollen: ein stark wachsender Umsatz, ein erstmals deutlich positiver operativer Cashflow und ein auf positives Niveau gedrehtes EBITDA. Der noch ausgewiesene Nettoverlust wird in diesen Beiträgen auf nicht zahlungswirksame IFRS-Bewertungen von Derivaten und Warrants zurückgeführt, die durch den gestiegenen Aktienkurs ausgelöst worden seien. In dieser Lesart wäre das operative Geschäft bereits profitabel, während bilanzielle Sondereffekte das Ergebnis optisch belasten.

    Besonders hervorgehoben wird der Übergang vom Projektentwickler zum Produzenten. Die Sangdong-Mine in Südkorea, die als eines der größten Wolfram-Vorkommen weltweit beschrieben wird, gilt in der Community als strategischer Kernwert. Erste verkaufsfähige Konzentrate und der laufende Hochlauf nähren die Erwartung, dass Almonty künftig deutlich stärker vom angespannten Wolframmarkt profitieren könnte. In Verbindung mit der bestehenden Produktion in Portugal entsteht in den Diskussionen das Bild eines Unternehmens, das in einem geopolitisch sensiblen Rohstoff eine zunehmend wichtige Rolle einnehmen könnte.

    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.08.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Als weiterer positiver Faktor wird der Umzug des Hauptsitzes nach Montana in die Nähe der US-Verteidigungsindustrie interpretiert. Mehrere Beiträge sehen darin eine bewusste Positionierung im Umfeld möglicher US-Förderprogramme und langfristiger Lieferbeziehungen. Spekulative Berechnungen zum künftigen Wolframbedarf der USA, insbesondere im militärischen Bereich, werden als Indiz für ein strukturell knappes Angebot und damit für potenziell hohe Margen gewertet. Diese Zahlen sind allerdings klar als Schätzungen und Szenarien der Community zu verstehen, nicht als bestätigte Prognosen.

    Großinvestoren als Vertrauenssignal – und die Schattenseite der Kursdynamik

    Große Aufmerksamkeit erhielt der gemeldete Ausbau der Beteiligungen durch internationale Vermögensverwalter. In den Forenbeiträgen wird auf eine deutlich erhöhte Position von Fidelity (FMR LLC) sowie auf einen Einstieg von BlackRock mit mehreren Millionen Aktien verwiesen. In der Community gilt dies als starkes Vertrauenssignal, das darauf hindeute, dass professionelle Investoren das Chancen-Risiko-Verhältnis bereits vor vollständiger operativer Bewährung als attraktiv einstufen. Ergänzend wird auf eine umfangreiche Wandelanleihe-Finanzierung verwiesen, die nach Ansicht einiger Nutzer die Kapitalbasis langfristig absichere und weiteren institutionellen Investoren den Einstieg erleichtere. Diese Einschätzungen spiegeln die Interpretation der Forenteilnehmer wider; sie gehen über die geprüften Basisdaten hinaus.

    Dem gegenüber steht eine kritischere Sicht, die vor allem die Kursstruktur und Charttechnik betont. Mehrfach wird auf einen übergeordneten Abwärtstrend verwiesen, der trotz der starken Wochenperformance aus Sicht einiger Nutzer noch nicht eindeutig gebrochen sei. Die jüngste Rallye wird von dieser Seite eher als Zwischenerholung in einem volatilen Umfeld gesehen. Skeptische Stimmen verweisen zudem auf die weiterhin negative Gewinnsituation, die sich im KGV des Vorjahres von -20,62 widerspiegelt, und mahnen, dass der nachhaltige Beweis für stabile Profitabilität noch ausstehe.

    Ein weiterer Streitpunkt ist die Rolle der jüngsten Delistings von anderen Börsenplätzen und die damit verbundenen Umschichtungen. Teile der Community sehen die aktuellen Kursbewegungen vor allem als Folge der Umwandlung von Wertpapieren und der Neuverteilung der Aktionärsstruktur. In diesem Bild verlassen frühere Investoren aus Kanada und Australien den Wert, während große Institutionelle Positionen aufbauen. Andere Stimmen betonen dagegen, dass die Konsolidierungsphase bereits vor den Delisting-Meldungen eingesetzt habe und nun ein neuer Aufwärtstrend begonnen habe. Einzelne Beobachtungen größerer Verkaufsblöcke, die sofort aufgekauft worden seien, werden als Hinweis auf eine starke Nachfrage im Hintergrund interpretiert.

    Ausblick: Nächste Woche im Zeichen der Chartmarken

    Für die kommende Woche richtet sich der Blick der Community vor allem auf die technischen Marken der abgelaufenen Handelstage. Das Wochenhoch bei 14,165 US-Dollar gilt als erster wichtiger Widerstand, dessen Überwinden als Signal für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung gewertet würde. Auf der Unterseite wird das Wochentief bei 10,84 US-Dollar als zentrale Unterstützung gesehen, deren Verteidigung für die Stabilisierung des jüngsten Trends entscheidend sein könnte.

    Operativ bleibt der weitere Hochlauf von Sangdong und die Entwicklung der Cashflows im Fokus, auch wenn in der kommenden Woche keine konkreten Unternehmensmeldungen terminiert sind. In den Diskussionen wird zudem erwartet, dass mögliche neue Meldungen zu institutionellen Beteiligungen oder Finanzierungsstrukturen den Kursverlauf beeinflussen könnten. Zwischen der Hoffnung auf einen nachhaltigen fundamentalen Durchbruch und der Sorge vor anhaltender Volatilität dürfte die Aktie damit auch in der nächsten Woche zu den aufmerksam beobachteten Werten im Rohstoffsektor gehören.

    Almonty Industries Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +23,7 %
    Wochenhoch / Wochentief 14,165$ / 10,84$
    KGV (Vorjahr) -20,62
    Marktkapitalisierung 3,54 Mrd.USD

    Stand: 08.08.2026, 07:06 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 14,165$ und das Wochentief bei 10,84$ die zunächst wichtigsten Marken.

    Almonty Industries

    +5,14 %
    +16,05 %
    -16,26 %
    -34,46 %
    +239,28 %
    +1.192,58 %
    +686,71 %
    +1.085,51 %
    ISIN:CA0203987072WKN:A414Q8
    Almonty Industries direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Zur Almonty Industries Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde vollautomatisch erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Anleger wittern die nächste Rallye Die Almonty Industries-Aktie schießt nach oben: Jetzt diskutiert das Forum über noch mehr Potenzial Die Almonty Industries-Aktie gewann in dieser Woche 23,7 Prozent. Im wallstreetONLINE-Forum wächst die Euphorie – doch bei Bewertung, Kurstreibern und weiterem Potenzial gehen die Meinungen auseinander.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     