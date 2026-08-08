Die Almonty Industries-Aktie schießt nach oben: Jetzt diskutiert das Forum über noch mehr Potenzial

Ein großer Teil der Community wertet die jüngste Entwicklung als Bestätigung eines grundlegenden Turnarounds. Als zentrales Argument werden die zuletzt veröffentlichten Geschäftszahlen herangezogen, die nach Darstellung mehrerer Nutzer einen klaren operativen Fortschritt zeigen sollen: ein stark wachsender Umsatz, ein erstmals deutlich positiver operativer Cashflow und ein auf positives Niveau gedrehtes EBITDA. Der noch ausgewiesene Nettoverlust wird in diesen Beiträgen auf nicht zahlungswirksame IFRS-Bewertungen von Derivaten und Warrants zurückgeführt, die durch den gestiegenen Aktienkurs ausgelöst worden seien. In dieser Lesart wäre das operative Geschäft bereits profitabel, während bilanzielle Sondereffekte das Ergebnis optisch belasten.

Die Aktie von Almonty Industries hat in dieser Woche mit einer Kurssteigerung von 23,7 Prozent für ungewöhnlich viel Gesprächsstoff gesorgt. Zwischen Wochentief bei 10,84 US-Dollar und Wochenhoch bei 14,165 US-Dollar schwankte der Kurs deutlich, während das Handelsvolumen leicht unter dem Wochenschnitt blieb. Im Mittelpunkt der Diskussionen stand die Frage, ob der jüngste Kurssprung vor allem durch fundamentale Fortschritte – insbesondere den Hochlauf der Sangdong-Mine und den Einstieg großer institutioneller Investoren – oder eher durch Marktstruktur-Effekte nach Delistings und Umschichtungen getrieben ist.

Besonders hervorgehoben wird der Übergang vom Projektentwickler zum Produzenten. Die Sangdong-Mine in Südkorea, die als eines der größten Wolfram-Vorkommen weltweit beschrieben wird, gilt in der Community als strategischer Kernwert. Erste verkaufsfähige Konzentrate und der laufende Hochlauf nähren die Erwartung, dass Almonty künftig deutlich stärker vom angespannten Wolframmarkt profitieren könnte. In Verbindung mit der bestehenden Produktion in Portugal entsteht in den Diskussionen das Bild eines Unternehmens, das in einem geopolitisch sensiblen Rohstoff eine zunehmend wichtige Rolle einnehmen könnte.

Als weiterer positiver Faktor wird der Umzug des Hauptsitzes nach Montana in die Nähe der US-Verteidigungsindustrie interpretiert. Mehrere Beiträge sehen darin eine bewusste Positionierung im Umfeld möglicher US-Förderprogramme und langfristiger Lieferbeziehungen. Spekulative Berechnungen zum künftigen Wolframbedarf der USA, insbesondere im militärischen Bereich, werden als Indiz für ein strukturell knappes Angebot und damit für potenziell hohe Margen gewertet. Diese Zahlen sind allerdings klar als Schätzungen und Szenarien der Community zu verstehen, nicht als bestätigte Prognosen.

Großinvestoren als Vertrauenssignal – und die Schattenseite der Kursdynamik

Große Aufmerksamkeit erhielt der gemeldete Ausbau der Beteiligungen durch internationale Vermögensverwalter. In den Forenbeiträgen wird auf eine deutlich erhöhte Position von Fidelity (FMR LLC) sowie auf einen Einstieg von BlackRock mit mehreren Millionen Aktien verwiesen. In der Community gilt dies als starkes Vertrauenssignal, das darauf hindeute, dass professionelle Investoren das Chancen-Risiko-Verhältnis bereits vor vollständiger operativer Bewährung als attraktiv einstufen. Ergänzend wird auf eine umfangreiche Wandelanleihe-Finanzierung verwiesen, die nach Ansicht einiger Nutzer die Kapitalbasis langfristig absichere und weiteren institutionellen Investoren den Einstieg erleichtere. Diese Einschätzungen spiegeln die Interpretation der Forenteilnehmer wider; sie gehen über die geprüften Basisdaten hinaus.

Dem gegenüber steht eine kritischere Sicht, die vor allem die Kursstruktur und Charttechnik betont. Mehrfach wird auf einen übergeordneten Abwärtstrend verwiesen, der trotz der starken Wochenperformance aus Sicht einiger Nutzer noch nicht eindeutig gebrochen sei. Die jüngste Rallye wird von dieser Seite eher als Zwischenerholung in einem volatilen Umfeld gesehen. Skeptische Stimmen verweisen zudem auf die weiterhin negative Gewinnsituation, die sich im KGV des Vorjahres von -20,62 widerspiegelt, und mahnen, dass der nachhaltige Beweis für stabile Profitabilität noch ausstehe.

Ein weiterer Streitpunkt ist die Rolle der jüngsten Delistings von anderen Börsenplätzen und die damit verbundenen Umschichtungen. Teile der Community sehen die aktuellen Kursbewegungen vor allem als Folge der Umwandlung von Wertpapieren und der Neuverteilung der Aktionärsstruktur. In diesem Bild verlassen frühere Investoren aus Kanada und Australien den Wert, während große Institutionelle Positionen aufbauen. Andere Stimmen betonen dagegen, dass die Konsolidierungsphase bereits vor den Delisting-Meldungen eingesetzt habe und nun ein neuer Aufwärtstrend begonnen habe. Einzelne Beobachtungen größerer Verkaufsblöcke, die sofort aufgekauft worden seien, werden als Hinweis auf eine starke Nachfrage im Hintergrund interpretiert.

Ausblick: Nächste Woche im Zeichen der Chartmarken

Für die kommende Woche richtet sich der Blick der Community vor allem auf die technischen Marken der abgelaufenen Handelstage. Das Wochenhoch bei 14,165 US-Dollar gilt als erster wichtiger Widerstand, dessen Überwinden als Signal für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung gewertet würde. Auf der Unterseite wird das Wochentief bei 10,84 US-Dollar als zentrale Unterstützung gesehen, deren Verteidigung für die Stabilisierung des jüngsten Trends entscheidend sein könnte.

Operativ bleibt der weitere Hochlauf von Sangdong und die Entwicklung der Cashflows im Fokus, auch wenn in der kommenden Woche keine konkreten Unternehmensmeldungen terminiert sind. In den Diskussionen wird zudem erwartet, dass mögliche neue Meldungen zu institutionellen Beteiligungen oder Finanzierungsstrukturen den Kursverlauf beeinflussen könnten. Zwischen der Hoffnung auf einen nachhaltigen fundamentalen Durchbruch und der Sorge vor anhaltender Volatilität dürfte die Aktie damit auch in der nächsten Woche zu den aufmerksam beobachteten Werten im Rohstoffsektor gehören.

Almonty Industries Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +23,7 % Wochenhoch / Wochentief 14,165$ / 10,84$ KGV (Vorjahr) -20,62 Marktkapitalisierung 3,54 Mrd.USD

Stand: 08.08.2026, 07:06 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 14,165$ und das Wochentief bei 10,84$ die zunächst wichtigsten Marken.

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