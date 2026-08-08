Die SpaceX-Aktie schießt nach oben: Jetzt diskutiert das Forum über noch mehr Potenzial

Im Zentrum der Debatte steht die Frage, ob die jüngste Kursrallye vor allem eine technische Gegenbewegung nach den vorangegangenen Kursverlusten ist oder bereits den Beginn einer nachhaltigeren Stabilisierung markiert. Mehrere Nutzer verweisen darauf, dass der Kurs seit dem IPO deutlich gefallen sei und zwischenzeitlich klar unter dem Emissionspreis notierte. Vor diesem Hintergrund wird die aktuelle Erholung als Test verstanden, ob die Verkäuferseite – insbesondere Mitarbeiter und frühe Investoren nach Auslaufen von Sperrfristen – tatsächlich bereit ist, in großem Umfang Kasse zu machen.

Die SpaceX-Aktie stand in dieser Woche im Mittelpunkt der Diskussionen: Mit einer Wochenperformance von plus 16,4 Prozent, einem Spanne zwischen 91,04 und 109,90 Euro und leicht erhöhtem Handelsvolumen rückten vor allem die Folgen der jüngsten Lock-up-Auflösung und das Kräftemessen zwischen Shortsellern und langfristig orientierten Investoren in den Fokus der Community.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Ein Teil der Community interpretiert die jüngsten Bewegungen als Zeichen, dass die Shortseller an Schlagkraft verlieren. Die starke Rallye nach dem erwarteten „Elon Day“ und das Ausbleiben eines befürchteten massiven Sell-offs werden als Hinweis gewertet, dass Leerverkäufer in der aktuellen Marktphase eher unter Druck geraten könnten. Wiederholt wird die Ansicht geäußert, dass frühe, perspektivisch orientierte Anleger bereits auf höheren Niveaus Gewinne realisiert hätten und nun vor allem taktische Marktteilnehmer gegeneinander agieren.

Dem gegenüber steht eine klar skeptische Fraktion, die die Kursentwicklung weiterhin als Spielwiese für kurzfristige Strategien sieht. Mehrfach wird betont, dass mit Short-Positionen in den vergangenen Wochen hohe prozentuale Gewinne möglich gewesen seien und dass weitere Lock-up-Phasen zusätzliche Volatilität bringen dürften. Die Erwartung, dass künftige Freigaben von Aktienpaketen erneut Druck auf den Kurs ausüben, zieht sich wie ein roter Faden durch die kritischen Beiträge.

Hoffnung auf ETF-Nachfrage und langfristige Story

Auf der positiven Seite steht die Spekulation, dass institutionelle Investoren und ETFs die jüngst niedrigeren Kurse genutzt haben oder künftig nutzen werden, um Positionen aufzubauen. Mehrere Beiträge verweisen auf Übersichten zu bereits engagierten Fonds und ETF-Anbietern, darunter große Adressen wie BlackRock. Diese Hinweise sind nicht unabhängig verifiziert und spiegeln die Einschätzung der Community wider, wonach die „großen Player“ noch nicht voll investiert seien und ein größeres Aktienangebot zu reduzierten Kursen für Skalierungseffekte nutzen könnten.

Ein wiederkehrendes Motiv ist die Überzeugung, dass SpaceX trotz aller Bewertungsfragen technologisch weit vor vielen Wettbewerbern liege und sich aus dem Geschäftsmodell – insbesondere im Vergleich zu kleineren Raumfahrt- und Satellitenanbietern – langfristig erhebliche Ertragspotenziale ergeben könnten. In diesem Zusammenhang wird auch auf den politischen und wirtschaftlichen Druck verwiesen, den SpaceX nach Ansicht einiger Nutzer auf europäische Raumfahrtprojekte ausübt. Die Unterzeichnung der IRIS²-Umsetzungsvereinbarung in Europa wird dabei eher als Beleg für den wachsenden Stellenwert satellitengestützter Konnektivität gesehen, nicht als unmittelbare Konkurrenzanalyse.

Unterstützung erhält die Aktie zudem indirekt von der Makroseite: Die schwächeren US-Arbeitsmarktdaten und die moderateren Lohnzuwächse haben die Hoffnung auf eine weniger restriktive Geldpolitik gestärkt und damit wachstumsstarken Technologiewerten insgesamt Rückenwind gegeben. In der Community wird dies als Umfeld beschrieben, in dem spekulative Titel und hoch bewertete Wachstumsaktien wieder stärker in den Fokus rücken könnten.

Bewertung, Marktzyklus und Zockerimage

Die kritische Seite der Diskussion dreht sich vor allem um Bewertung und Marktzyklus. Mehrere Nutzer verweisen auf die Einschätzung, das SpaceX-IPO könne ein Signal für einen spekulativen Höhepunkt im Markt sein. Als Referenz wird unter anderem auf bekannte Short-Investoren verwiesen, die vor einer Überhitzung im Tech- und KI-Segment warnen. Diese Hinweise sind als Meinungen und nicht als gesicherte Fakten zu werten, zeigen aber, dass ein Teil der Community die Aktie im Kontext einer möglichen Tech- und KI-Blase sieht.

Wiederholt wird argumentiert, dass die Marktkapitalisierung von 871,77 Milliarden Euro sehr ambitionierte Erwartungen an Wachstum und Profitabilität impliziere. Einige Nutzer vergleichen SpaceX mit anderen Hype-Themen der vergangenen Jahre und sehen Parallelen zu Phasen, in denen hohe Bewertungen letztlich zu langwierigen Korrekturen geführt hätten. Die Aktie wird in diesen Beiträgen eher als Vehikel für kurzfristige Spekulationen beschrieben, während die eigentliche „Preisfindung“ über Jahre dauern könnte.

Kontrovers diskutiert wird zudem die Strategie des „Verbilligens“. Während einige Anleger betonen, sie hätten die Kursrückgänge genutzt, um ihren durchschnittlichen Einstiegskurs zu senken, wird von anderen darauf hingewiesen, dass dies den ursprünglichen Kaufpreis nicht ungeschehen mache und psychologisch zu Selbsttäuschung führen könne. Diese Debatte spiegelt die Unsicherheit wider, ob die aktuelle Kurszone bereits eine attraktive Einstiegsgelegenheit oder nur eine Zwischenstation in einem längeren Abwärtstrend ist.

Für die kommende Woche rücken vor allem technische Marken in den Vordergrund. Auf der Oberseite gilt das Wochenhoch bei 109,90 Euro als erster relevanter Widerstand, dessen Überwinden aus Sicht vieler Marktbeobachter ein Signal für eine Fortsetzung der Erholung wäre. Auf der Unterseite wird das Wochentief bei 91,04 Euro als wichtige Unterstützung gesehen. Ein Bruch dieser Marke könnte nach Einschätzung der Community die Diskussion über weitere Abgaben im Zuge künftiger Lock-up-Enden neu entfachen. Zudem bleibt der Blick auf die US-Zins- und Arbeitsmarktdaten entscheidend, da jede Veränderung der Zinserwartungen unmittelbar auf die Risikobereitschaft im Tech-Sektor und damit auch auf die SpaceX-Aktie durchschlagen dürfte.

SpaceX Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +16,4 % Wochenhoch / Wochentief 109,90€ / 91,04€ Marktkapitalisierung 871,77 Mrd.EUR

Stand: 08.08.2026, 08:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 109,90€ und das Wochentief bei 91,04€ die zunächst wichtigsten Marken.

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