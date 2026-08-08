Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 32/26
Foto: Daniel Karmann - picture alliance/dpa
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 32/26, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, Dow Jones, US Tech 100, E-Stoxx 50, SMI, ATX, Hang Seng.
Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
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Präsentiert von
DAXTecDAXDow JonesUS Tech 100E-Stoxx 50SMIATXHang Seng
DAX Top 1
Siemens Healthineers
Performance KW 32/26: +9,54 %
Performance KW 32/26: +9,54 %
DAX Top 2
Deutsche Telekom
Performance KW 32/26: +8,52 %
Performance KW 32/26: +8,52 %
DAX Top 3
Brenntag
Performance KW 32/26: +7,67 %
Performance KW 32/26: +7,67 %
DAX Top 4
Henkel VZ
Performance KW 32/26: +5,26 %
Performance KW 32/26: +5,26 %
DAX Top 5
Münchener Rück
Performance KW 32/26: -5,53 %
Performance KW 32/26: -5,53 %
DAX Flop 1
DHL Group
Performance KW 32/26: -5,56 %
Performance KW 32/26: -5,56 %
DAX Flop 2
Scout24
Performance KW 32/26: -5,75 %
Performance KW 32/26: -5,75 %
DAX Flop 3
Continental
Performance KW 32/26: -6,77 %
Performance KW 32/26: -6,77 %
DAX Flop 4
Zalando
Performance KW 32/26: -12,59 %
Performance KW 32/26: -12,59 %
DAX Flop 5
TecDAX Top 1
AIXTRON
Performance KW 32/26: +13,33 %
Performance KW 32/26: +13,33 %
TecDAX Top 2
HENSOLDT
Performance KW 32/26: +11,13 %
Performance KW 32/26: +11,13 %
TecDAX Top 3
SUESS MicroTec
Performance KW 32/26: +10,87 %
Performance KW 32/26: +10,87 %
TecDAX Top 4
Siemens Healthineers
Performance KW 32/26: +9,54 %
Performance KW 32/26: +9,54 %
TecDAX Top 5
freenet
Performance KW 32/26: -2,18 %
Performance KW 32/26: -2,18 %
TecDAX Flop 1
SMA Solar Technology
Performance KW 32/26: -4,04 %
Performance KW 32/26: -4,04 %
TecDAX Flop 2
Carl Zeiss Meditec
Performance KW 32/26: -4,77 %
Performance KW 32/26: -4,77 %
TecDAX Flop 3
Kontron
Performance KW 32/26: -8,74 %
Performance KW 32/26: -8,74 %
TecDAX Flop 4
PVA TePla
Performance KW 32/26: -13,58 %
Performance KW 32/26: -13,58 %
TecDAX Flop 5
NVIDIA
Performance KW 32/26: +7,80 %
Performance KW 32/26: +7,80 %
Dow Jones Top 1
Walt Disney
Performance KW 32/26: +7,54 %
Performance KW 32/26: +7,54 %
Dow Jones Top 2
Microsoft
Performance KW 32/26: +6,82 %
Performance KW 32/26: +6,82 %
Dow Jones Top 3
Amgen
Performance KW 32/26: +6,69 %
Performance KW 32/26: +6,69 %
Dow Jones Top 4
Boeing
Performance KW 32/26: +6,66 %
Performance KW 32/26: +6,66 %
Dow Jones Top 5
Coca-Cola
Performance KW 32/26: -1,11 %
Performance KW 32/26: -1,11 %
Dow Jones Flop 1
Visa (A)
Performance KW 32/26: -1,76 %
Performance KW 32/26: -1,76 %
Dow Jones Flop 2
Unitedhealth Group
Performance KW 32/26: -2,48 %
Performance KW 32/26: -2,48 %
Dow Jones Flop 3
Nike (B)
Performance KW 32/26: -2,87 %
Performance KW 32/26: -2,87 %
Dow Jones Flop 4
Chevron Corporation
Performance KW 32/26: -4,17 %
Performance KW 32/26: -4,17 %
Dow Jones Flop 5
Shopify
Performance KW 32/26: +28,15 %
Performance KW 32/26: +28,15 %
US Tech 100 Top 1
Rocket Lab Corporation
Performance KW 32/26: +26,27 %
Performance KW 32/26: +26,27 %
US Tech 100 Top 2
CoreWeave Registered (A)
Performance KW 32/26: +23,71 %
Performance KW 32/26: +23,71 %
US Tech 100 Top 3
Lumentum Holdings
Performance KW 32/26: +23,22 %
Performance KW 32/26: +23,22 %
US Tech 100 Top 4
Palantir
Performance KW 32/26: +19,12 %
Performance KW 32/26: +19,12 %
US Tech 100 Top 5
Monster Beverage
Performance KW 32/26: -6,25 %
Performance KW 32/26: -6,25 %
US Tech 100 Flop 1
Marriott International Registered (A)
Performance KW 32/26: -7,84 %
Performance KW 32/26: -7,84 %
US Tech 100 Flop 2
AppLovin Registered (A)
Performance KW 32/26: -12,96 %
Performance KW 32/26: -12,96 %
US Tech 100 Flop 3
Datadog Registered (A)
Performance KW 32/26: -13,46 %
Performance KW 32/26: -13,46 %
US Tech 100 Flop 4
Western Digital
Performance KW 32/26: -20,83 %
Performance KW 32/26: -20,83 %
US Tech 100 Flop 5
E-Stoxx 50 Top 1
Compagnie de Saint-Gobain
Performance KW 32/26: +13,45 %
Performance KW 32/26: +13,45 %
E-Stoxx 50 Top 2
Deutsche Telekom
Performance KW 32/26: +8,52 %
Performance KW 32/26: +8,52 %
E-Stoxx 50 Top 3
EssilorLuxottica
Performance KW 32/26: +5,97 %
Performance KW 32/26: +5,97 %
E-Stoxx 50 Top 4
Banco Santander
Performance KW 32/26: +5,34 %
Performance KW 32/26: +5,34 %
E-Stoxx 50 Top 5
Infineon Technologies
Performance KW 32/26: -2,03 %
Performance KW 32/26: -2,03 %
E-Stoxx 50 Flop 1
Siemens
Performance KW 32/26: -3,07 %
Performance KW 32/26: -3,07 %
E-Stoxx 50 Flop 2
BMW
Performance KW 32/26: -3,60 %
Performance KW 32/26: -3,60 %
E-Stoxx 50 Flop 3
Münchener Rück
Performance KW 32/26: -5,53 %
Performance KW 32/26: -5,53 %
E-Stoxx 50 Flop 4
DHL Group
Performance KW 32/26: -5,56 %
Performance KW 32/26: -5,56 %
E-Stoxx 50 Flop 5
Partners Group Holding
Performance KW 32/26: +8,97 %
Performance KW 32/26: +8,97 %
SMI Top 1
Sika
Performance KW 32/26: +6,57 %
Performance KW 32/26: +6,57 %
SMI Top 2
Geberit
Performance KW 32/26: +5,63 %
Performance KW 32/26: +5,63 %
SMI Top 3
Roche Holding Bearer Participation Cert
Performance KW 32/26: +5,11 %
Performance KW 32/26: +5,11 %
SMI Top 4
Givaudan
Performance KW 32/26: +3,33 %
Performance KW 32/26: +3,33 %
SMI Top 5
Novartis
Performance KW 32/26: -1,19 %
Performance KW 32/26: -1,19 %
SMI Flop 1
Kuehne + Nagel International
Performance KW 32/26: -3,99 %
Performance KW 32/26: -3,99 %
SMI Flop 2
Zurich Insurance Group
Performance KW 32/26: -4,29 %
Performance KW 32/26: -4,29 %
SMI Flop 3
Amrize
Performance KW 32/26: -7,57 %
Performance KW 32/26: -7,57 %
SMI Flop 4
Holcim
Performance KW 32/26: -8,10 %
Performance KW 32/26: -8,10 %
SMI Flop 5
Raiffeisen Bank International
Performance KW 32/26: +12,12 %
Performance KW 32/26: +12,12 %
ATX Top 1
voestalpine
Performance KW 32/26: +6,41 %
Performance KW 32/26: +6,41 %
ATX Top 2
Erste Group Bank
Performance KW 32/26: +6,21 %
Performance KW 32/26: +6,21 %
ATX Top 3
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Performance KW 32/26: +4,73 %
Performance KW 32/26: +4,73 %
ATX Top 4
UNIQA Insurance Group
Performance KW 32/26: +3,02 %
Performance KW 32/26: +3,02 %
ATX Top 5
PORR
Performance KW 32/26: -1,29 %
Performance KW 32/26: -1,29 %
ATX Flop 1
CA-Immobilien-Anlagen
Performance KW 32/26: -1,61 %
Performance KW 32/26: -1,61 %
ATX Flop 2
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 32/26: -1,62 %
Performance KW 32/26: -1,62 %
ATX Flop 3
Oesterreichische Post
Performance KW 32/26: -5,10 %
Performance KW 32/26: -5,10 %
ATX Flop 4
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Performance KW 32/26: -5,53 %
Performance KW 32/26: -5,53 %
ATX Flop 5
Techtronic Industries
Performance KW 32/26: +30,65 %
Performance KW 32/26: +30,65 %
Hang Seng Top 1
WuXi AppTec Ltd. Registered (H)
Performance KW 32/26: +22,51 %
Performance KW 32/26: +22,51 %
Hang Seng Top 2
Lenovo Group
Performance KW 32/26: +17,89 %
Performance KW 32/26: +17,89 %
Hang Seng Top 3
WuXi Biologics (Cayman)
Performance KW 32/26: +17,19 %
Performance KW 32/26: +17,19 %
Hang Seng Top 4
CMOC Group Limited Registered (H)
Performance KW 32/26: +16,09 %
Performance KW 32/26: +16,09 %
Hang Seng Top 5
Anta Sports Products
Performance KW 32/26: -6,59 %
Performance KW 32/26: -6,59 %
Hang Seng Flop 1
Geely Automobile Holdings
Performance KW 32/26: -6,87 %
Performance KW 32/26: -6,87 %
Hang Seng Flop 2
Haier Smart Home Ltd. Registered (H)
Performance KW 32/26: -7,34 %
Performance KW 32/26: -7,34 %
Hang Seng Flop 3
AIA Group
Performance KW 32/26: -7,61 %
Performance KW 32/26: -7,61 %
Hang Seng Flop 4
Xiaomi
Performance KW 32/26: -8,34 %
Performance KW 32/26: -8,34 %
Hang Seng Flop 5
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