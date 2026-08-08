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    Chartanalyse

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    Philips-Aktie: Zwischen Erholung und Konsolidierung im 3-Jahres-Check

    Die Philips-Aktie hat in den vergangenen drei Jahren eine volatile Berg- und Talfahrt hingelegt: vom markanten Tief über eine kräftige Rally bis zur anschließenden Korrektur. Aktuell ringt der Markt um Richtung – zwischen Konsolidierung und neuem Aufwärtstrend.

    Chartanalyse - Philips-Aktie: Zwischen Erholung und Konsolidierung im 3-Jahres-Check
    Foto: Ole - stock.adobe.com

    Drei-Jahres-Bild: Vom Tief zur Erholung mit Rückschlägen

    Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Aktie von Koninklijke Philips ein deutlich schwankungsreiches Bild. Ausgehend von Kursen um 18 bis 20 Euro im Sommer 2023 rutschte der Wert im Oktober 2023 bis auf 17,296 Euro ab – das markiert das 3-Jahres-Tief im Datensatz. Anschließend setzte eine Erholungsphase ein, die den Titel bis in den Herbst 2024 hinein in einen klaren Aufwärtstrend führte. In der Spitze erreichte die Aktie am 24. Oktober 2024 29,79 Euro und damit das 3-Jahres-Hoch. Nach dieser Rally kam es jedoch zu einer deutlichen Korrektur, die den Kurs im weiteren Verlauf wieder spürbar nach unten führte und den Trend in eine Seitwärts- bis Abwärtsbewegung übergehen ließ.

    Aktuelle Lage im historischen Kontext

    Der letzte verfügbare Schlusskurs liegt bei 22,97 Euro (06.08.2026). Damit notiert die Philips-Aktie klar über dem 3-Jahres-Tief von 17,296 Euro, aber zugleich deutlich unter dem Hoch von 29,79 Euro. In Relation zur gesamten Spanne von rund 12,5 Euro zwischen Tief und Hoch befindet sich der aktuelle Kurs etwa 45 Prozent über dem Tief und damit im unteren Mittelfeld des 3-Jahres-Korridors. Charttechnisch spiegelt das eine Phase der Konsolidierung nach der starken Aufwärtsbewegung 2024 wider, in der sich der Markt noch nicht zu einem neuen klaren Trend durchringen konnte.

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    200-Tage-Linie als Trendfilter

    Die Entwicklung der letzten Monate zeigt Kurse überwiegend zwischen 20 und 26 Euro, mit einem Schwerpunkt im Bereich von 23 bis 24 Euro. Aus diesen Daten lässt sich die 200-Tage-Linie überschlägig bei rund 23,5 Euro verorten. Mit einem aktuellen Kurs von 22,97 Euro handelt die Aktie damit etwa 2,3 Prozent unter diesem langfristigen Durchschnitt. Dieser leichte Abschlag signalisiert einen angeschlagenen, aber nicht klar gebrochenen mittelfristigen Aufwärtstrend. Solange sich der Kurs in der Nähe der 200-Tage-Linie bewegt, dominiert ein neutraler bis leicht schwächerer Trend, bei dem neue Impulse nötig sind, um wieder in einen stabilen Aufwärtsmodus überzugehen.

    Unterstützungen und Widerstände im Philips-Chart

    Auf der Unterseite hat sich im Bereich von 22,0 bis 22,5 Euro eine wichtige Unterstützungszone herausgebildet, die im Mai und Juni 2026 mehrfach getestet wurde. Fällt die Aktie darunter, rückt der Bereich um 21,0 bis 21,5 Euro als nächste potenzielle Auffangzone in den Fokus. Auf der Oberseite trifft der Wert zunächst im Band zwischen 23,5 und 24,0 Euro auf einen markanten Widerstand, der bereits im Sommer 2026 wiederholt angelaufen wurde. Gelingt ein Ausbruch darüber, wäre der Weg in Richtung 25,0 bis 25,5 Euro frei, wo frühere Hochpunkte aus dem ersten Quartal 2026 liegen. Langfristig bleibt die Zone um 29,0 bis 29,8 Euro als übergeordneter Widerstand und Referenz für das 3-Jahres-Hoch bestehen.

    Koninklijke Philips

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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Koninklijke Philips Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

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