Dividendenkracher mit +19,61 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

T&D Holdings gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,22 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +19,61 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 16,44 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in T&D Holdings investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +98,57 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. T&D Holdings verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +3,22 % Dividendenrendite bietet T&D Holdings ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +19,61 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen T&D Holdings für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,22 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 16,44. T&D Holdings weist eine Marktkapitalisierung von 13,57 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,22 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

T&D Holdings ist eine japanische Versicherungsgruppe mit Fokus auf Lebensversicherungen, Altersvorsorge und Anlageprodukte. Über Marken wie Taiyo Life und Daido Life bedient sie Privatkunden und KMU. Sie zählt zu den größeren Lebensversicherern Japans, konkurriert mit Nippon Life, Dai-ichi Life, Meiji Yasuda. Stärken: starke KMU-Ausrichtung, etablierter Bancassurance- und Agenturvertrieb im Heimatmarkt.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. T&D Holdings konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +19,61 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

T&D Holdings Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.08.2026

Mit einer Performance von +2,21 % konnte die T&D Holdings Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Beispielrechnung für 12.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,22 %, eine Investition von etwa 372.671€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2027 164,00 +26,15 % +3,22 % 2026 130,00 +62,50 % +3,40 % 2025 80,00 +14,29 % +2,78 % 2024 70,00 +12,90 % +2,63 % 2023 62,00 +10,71 % +4,17 % 2022 56,00 0,00 % +3,33 %

Warum T&D Holdings für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,22 %

Stetiges Dividendenwachstum: +19,61 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 16,44

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 31.056 € 3.000 € 93.168 € 6.000 € 186.336 € 12.000 € 372.671 €

T&D Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,21 % 1 Monat +4,51 % 3 Monate +28,70 % 1 Jahr +18,80 %

Informationen zur T&D Holdings Aktie

Es gibt 488 Mio. T&D Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,57 Mrd. € wert.

T&D Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die T&D Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur T&D Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.