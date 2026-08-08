🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Niedrige Renten trotz vieler Versicherungsjahre

    Für Sie zusammengefasst
    • Jede zweite Rentnerin liegt nach 45 Jahren darunter
    • 23 Prozent der Männer liegen unter der Armutsgrenze
    • Linke warnt vor Abschlägen bei niedrigen Renten
    Niedrige Renten trotz vieler Versicherungsjahre
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Mehr als jeder fünfte Rentner und jede zweite Rentnerin mit besonders langer Versicherungszeit ist allein mit der gesetzlichen Rente zuletzt nicht über die Armutsgefährdungsgrenze hinausgekommen. Diese lag laut Statistischem Bundesamt 2025 bei 1.446 Euro im Monat. Die Linke im Bundestag hatte unter anderem nach der Zahl der Rentnerinnen und Rentner mit mindestens 45 Jahren Versicherungszeit und einer entsprechend niedrigen Nettorente gefragt.

    Die der Deutschen Presse-Agentur vorliegende Regierungsantwort zeigt: Deutschlandweit haben im vergangenen Jahr 23 Prozent der Männer nach 45 Versicherungsjahren eine Rente unter 1.446 Euro erhalten. In Baden-Württemberg waren es etwa nur rund 16 Prozent dieser Männer. Mit Werten zwischen rund 36 und 41 Prozent liegen sämtliche Ostländer demnach bei diesen Anteilen der Männer mit Niedrigrenten durchweg deutlich höher.

    Frauen deutschlandweit zur Hälfte mit Niedrigrenten

    Weit geringer ist der Unterschied bei den Frauen. In den meisten Ländern gilt, dass mehr als jede Zweite auch nach so einer langen Versicherungszeit mit der Rente unter der Armutsrisikoschwelle landet. Deutschlandweit waren es 52 Prozent, im wohlhabenden Südwesten, aber beispielsweise auch im strukturschwachen Sachsen-Anhalt rund 54 Prozent der so lange versicherten Frauen mit entsprechend niedrigen Renten.

    Die Regierung erläutert: "Aus einer niedrigen Altersrente in der gesetzlichen Rentenversicherung kann grundsätzlich nicht auf ein niedriges Alterseinkommen geschlossen werden." Unter anderem weitere Alterseinkommen und der Haushaltskontext seien nicht berücksichtigt. Beispielsweise kann jemand finanziell auch mit minimaler Rente gut dastehen, wenn die Person am Wohlstand in einer Partnerschaft teilhat. Vergleichsweise geringe Renten könnten zudem auch bei 40 oder 45 Versicherungsjahren auftreten, da hierzu nicht nur Beitragszeiten, sondern auch beitragsfreie Zeiten zählen, bei Ausbildung oder Arbeitslosigkeit ohne Arbeitslosengeldbezug etwa, so die Regierung.

    Linke: Aus für abschlagsfreie Rente würde Lage verschärfen

    Die rentenpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, Sarah Vollath, sagte: "Vorschläge, wie die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Versicherungsjahren, treffen genau die Menschen hart, die schon jetzt mit viel zu niedrigen Renten auskommen müssen." Müssten sie bald noch Abschläge in Kauf nehmen, würden ihre Renten noch weiter sinken.

    Janina Böttger, Linke-Abgeordnete aus Halle, sagte: "Kleine Löhne bedeuten kleine Renten - und der Osten zahlt bis heute den Preis." Von Armutsrenten seien in allen ostdeutschen Flächenländern Männer doppelt so häufig betroffen wie im Bundesschnitt. "Der Lohnlücke Ost folgt die Rentenlücke." Dies sei Ergebnis jahrelanger Ungleichheit, sagte Böttger. Bei Frauen sei dies bundesweit ein noch größeres Problem./bw/DP/mis







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Niedrige Renten trotz vieler Versicherungsjahre Mehr als jeder fünfte Rentner und jede zweite Rentnerin mit besonders langer Versicherungszeit ist allein mit der gesetzlichen Rente zuletzt nicht über die Armutsgefährdungsgrenze hinausgekommen. Diese lag laut Statistischem Bundesamt 2025 bei 1.446 …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     