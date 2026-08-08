Dräger hofft beim PFAS-Verbot auf die Bundesregierung
- Dräger fordert Eingreifen der Bundesregierung
- PFAS-Verbot bedroht laut Dräger die Industrie
- EU-Bewertung der PFAS-Regeln endet Ende 2026
LÜBECK (dpa-AFX) - In der Debatte um ein weitreichendes PFAS-Verbot auf EU-Ebene wartet Drägerwerk -Chef Stefan Dräger auf ein Einschreiten der Bundesregierung. "Die Bundesregierung könnte noch immer eingreifen und sagen, wir haben jetzt eine politische Bewertung auch der gesellschaftlichen Auswirkungen vorgenommen und wir wollen den Vorschlag ändern." Er warte auf eine Initiative der Regierung, den deutschen Industriestandort zu retten.
PFAS steht für per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen. Es handelt sich um eine Gruppe industriell hergestellter Chemikalien, die wasser-, fett- und schmutzabweisend sind. Mehr als 10.000 verschiedene Verbindungen sind bekannt. Die Stoffe bauen sich in der Umwelt und im Körper nicht oder kaum ab und werden deshalb auch Ewigkeitschemikalien genannt. Es gibt Hinweise, dass bestimmte PFAS gesundheitsschädlich sind.
"Die diskutierte PFAS-Regelung ist existenzbedrohend, nicht nur für Dräger", sagte der Vorstandsvorsitzende des Konzerns. Er spricht sich dafür aus, dass die Industrie besonders nützliche Stoffe weiter verwenden darf - sofern diese ungiftig und nicht wasserlöslich sind. Als Voraussetzung müssten Produktion, Gebrauch und Entsorgung kontrolliert werden. PFAS seien zwar sehr beständig und gehörten nicht in die Umwelt, aber nicht alle seien gefährlich.
Den Begriff Ewigkeitschemikalien lehnt Dräger nach eigener Aussage ab. Umweltaktivisten nutzten die Formulierung, um Unmut zu säen.
Bewertung soll bis Ende 2026 abgeschlossen werden
PFAS sind bereits teils international, auf EU-Ebene und national reguliert. In der EU läuft seit 2023 ein weitreichendes Beschränkungsverfahren, das Behörden aus fünf europäischen Ländern - darunter Deutschland - angestrengt haben. Es werden mehrere Varianten diskutiert. Inzwischen gilt die Option eines Totalverbots als voraussichtlich nicht umsetzbar. Das Bewertungsverfahren soll bis Ende des Jahres abgeschlossen werden.
Dräger kritisierte, der Vorstoß auch aus Deutschland beruhe nicht auf einem Beschluss des Bundestags. Es fehle deshalb an Legitimation.
Dräger (63) leitet in fünfter Generation das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen. Vergangenes Jahr beschäftigte der börsennotierte Konzern mehr als 16.000 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von annähernd 3,5 Milliarden Euro. Die Stammaktien hält mehrheitlich die Familie Dräger./lkm/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Draegerwerk Aktie
Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,63 % und einem Kurs von 108,8 auf Tradegate (07. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Draegerwerk Aktie um +5,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,83 %.
Die Marktkapitalisierung von Draegerwerk bezifferte sich zuletzt auf 935,68 Mio..
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -32,90 %/-17,28 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Draegerwerk - 555063 - DE0005550636
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Draegerwerk. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Drägerwerk steigerte den Umsatz im zweiten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahresquartal um 8,6 Prozent, der Nettoprofit stieg um 153 Prozent. Abseits von den erwartbaren Zollrückerstattungen, die Einmaleffekte darstellen, setzt sich der sukzessive Trend der Steigerung der EBIT-Marge fort. Positiv zu vermerken ist der heute angekündigte Kapitalmarkttag für den 18.11.2026, auf dem die Strategie hin zu zu einer weiteren Steigerung der Gewinnmarge auf über 10 Prozent EBIT-Marge erläutert werden soll. Da Drägerwerk bis zum Jahresende 2026 nahezu komplett schuldenfrei sein wird, besteht eine Option zur höheren Ausschüttung von Dividenden. Die Gewinnbewertung von Drägerwerk ist mit einem KGV von etwa 11 niedrig, was zum einen dem relativ niedrigen Umsatzwachstum, aber vor allem der branchenweit niedrigeren Gewinnspanne geschuldet ist. Kann Drägerwerk die Gewinnspanne sukzessive deutlich wie erwartet erhöhen, dann ist eine höhere Bewertung der Gewinne möglich und wäre neben der positiven Gewinne
https://www.wikifolio.com/de/de/news/eqs-news-dragerwerk-ag-co-kgaa-drager-mit-starker-geschaftsentwicklung-im-ersten-halbjahr-2026-deutsch-axc0064-20260730
Sehr positiv und neu ist das Ende der heutigen Meldung: Der Capital Markets Day im November in Lübeck und der Antritt von Stefan Dräger, bei dieser Gelegenheit das 10%-Margenziel und die Strategie zu erläutern. 🔝
Eine sehr schöne Entwicklung in der Sicherheitstechnik und bei den ausgewiesenen Erträgen. Der Auftragseingang in der Medizintechnik war dagegen eher enttäuschend. Hier wären weitere Informationen hilfreich (ich vermute bei der Sicherheitstechnik kommen jetzt die Aufträge für die Verteidigung, bei Medical hat auch GE wohl große Probleme in diesem Segment im 1. Quartal gehabt). SD sagt ja immer, man soll ein Quartal nicht hochrechnen....
EBIT in 1. HJ war um 46 Mio. Euro höher ggü 2025. Hinzu dürften weitere Zollrückzahlungen in Höhe von ca. 18 Mio. in Q3 und Q4 kommen (Annahme: alle Zollzahlungen aus 2025 werden in 2026 erstattet). Dieses ergibt eine EBIT-Verbesserung um 64 Mio. Euro (bei 30% Steuern entsprechend 45 Mio. Euro). Hinzu kommt ein Wegfall des Effekts der Änderung der latenten Steuern in 2025 (eine weitere Steuerreform ist unwahrscheinlich) in Höhe von 28 Mio. Euro.