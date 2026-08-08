Umfrage
Mehrheit hält US-Techkonzerne für zu einflussreich
- 66 Prozent halten US-Tech-Einfluss für zu groß
- Sorge vor Abhängigkeit Deutschlands von den USA
- Datenschutz und monopolartige Strukturen beunruhigen viele
BERLIN (dpa-AFX) - Eine deutliche Mehrheit der Deutschen hält laut einer Umfrage den Einfluss der großen US-Technologiekonzerne für zu groß. 66 Prozent der Befragten denken, dass Unternehmen wie Amazon , Google , Meta und Apple mittlerweile zu viel Einfluss in Deutschland haben, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag von "Welt am Sonntag" zeigt. 18 Prozent vertreten demnach diese Meinung nicht, 17 Prozent sind unentschlossen.
Als Gründe nannten die Befragten die Sorge vor einer wachsenden Abhängigkeit Deutschlands von den USA - 63 Prozent gaben dies an. 59 Prozent werfen den Tech-Unternehmen vor, monopolartige Strukturen aufgebaut zu haben. 55 Prozent befürchten zudem Gefahren für Datenschutz und Privatsphäre.
YouGov befragte für die Erhebung insgesamt 2.411 Menschen im Zeitraum zwischen dem 10. und 13. Juli./mee/DP/mis
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Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +5,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,01 %.
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Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 328,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 305,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 365,00USD was eine Bandbreite von +28,48 %/+53,75 % bedeutet.
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