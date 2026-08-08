Mehrheit hält US-Techkonzerne für zu einflussreich

Das Top könnte schon da sein

YouGov befragte für die Erhebung insgesamt 2.411 Menschen im Zeitraum zwischen dem 10. und 13. Juli./mee/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 237,4 auf Tradegate (07. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +5,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,01 %.

Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,55 Bil..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 328,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 305,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 365,00USD was eine Bandbreite von +28,48 %/+53,75 % bedeutet.