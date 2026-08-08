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    BDI begrüßt Aufhebung von Lkw-Fahrverboten

    Für Sie zusammengefasst
    • BDI begrüßt Lkw-Ausnahmen wegen Niedrigwasser
    • Straße und Schiene sollen Lieferketten stabilisieren
    • BUND sieht niedrige Pegel als Symptom der Klimakrise
    BDI begrüßt Aufhebung von Lkw-Fahrverboten
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Industrieverband BDI begrüßt die zeitweise Aufhebung von Lkw-Fahrverboten an Sonn- und Feiertagen wegen des aktuellen Niedrigwassers auf wichtigen Wasserstraßen. "Die Bundesregierung beweist in der aktuellen Extremsituation Handlungsfähigkeit. Die vereinbarten Maßnahmen müssen nun schnell umgesetzt werden", sagte Holger Lösch, stellvertretender BDI-Hauptgeschäftsführer, der "Rheinischen Post". Kritik kommt dagegen von der Umweltschutzorganisation BUND.

    BDI-Vertreter Lösch sagte, die Verlagerung von Gütern auf Schiene und Straße während des Niedrigwassers könne die Auswirkungen abmildern und Wertschöpfungsketten stabilisieren. Jedoch werde die Verlagerung fehlende Transportkapazitäten auf den Wasserstraßen nicht vollständig auffangen.

    Wegen des anhaltenden Niedrigwassers können viele Frachtschiffe derzeit nur mit einem Bruchteil der üblichen Ladung fahren. Durch die Lockerung des Fahrverbots sollen nun vorübergehend mehr Gütertransporte vom Wasserweg auf die Straßen verlegt werden können. Bisher haben unter anderem Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen sowie Rheinland-Pfalz und das Saarland das Fahrverbot für bestimmte Lkw an Sonn- und Feiertagen vorübergehend aufgehoben.

    BUND: Niedrige Flusspegel ein Symptom der Klimakrise

    Zuvor hatte Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) bei einem Treffen mit Wirtschaftsverbänden und Unternehmen Sofortmaßnahmen angekündigt, um Lieferketten auf wichtigen Wasserstraßen wie Rhein, Donau und Elbe aufrechtzuerhalten. So wollte er mit den Ländern über Ausnahmen vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lkw für besonders betroffene Güter sprechen.

    Der BUND-Vorsitzende Olaf Bandt kritisierte, die Maßnahmen zeigten, dass die Regierung nicht verstanden habe, dass niedrige Flusspegel ein Symptom der Klimakrise seien. Mit der Ausbaggerung von Flussbetten oder mehr Lkw auf Autobahnen lasse sich das Problem nicht lösen, sagte er der "Rheinischen Post": "Die Vergangenheit zeigt, dass Ausbau den ökologischen Zustand der Flüsse maßgeblich verschlechtert. Doch intakte Flusslandschaften sind ein Schlüssel für den Wasserrückhalt in der Landschaft, die Niedrigwasser abmildern."/sl/DP/mis







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