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    Wirtschaftsweise

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    Kanzler muss Zerreden der Rentenreform verhindern

    Für Sie zusammengefasst
    • Werding fordert die gesamte Rentenreform
    • Ohne Reform steigen die Sozialabgaben deutlich bis 2050
    • Werding befürwortet das Ende der Rente mit 63
    Wirtschaftsweise - Kanzler muss Zerreden der Rentenreform verhindern
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - In der Diskussion um die Rente mit 63 fordert der Wirtschaftsweise Martin Werding von der Regierung, die Reform gänzlich umzusetzen. "Meine Sorge ist, dass die Politik das gesamte Rentenpaket aufschnürt, wenn sie einen Baustein rausnimmt. Dann werden die Reformpläne wie Dominosteine fallen, und der Kanzler kann die große Reform begraben", sagte Werding der "Rheinischen Post". Kanzler Friedrich Merz (CDU) müsse verhindern, dass die Rentenreform in der Sommerpause zerredet werde. "Die Zeit drängt: Wenn wir nichts tun, steigen die Sozialabgaben von heute 42,3 auf 50 Prozent im Jahr 2040 und 54 Prozent im Jahr 2050."

    Ein Vorschlag der Rentenkommission sieht ein Ende des abschlagsfreien Renteneintritts für langjährig Versicherte ab 45 Versicherungsjahren vor. Das Modell ist als "Rente mit 63" bekannt, inzwischen gilt aber, dass ein Ausstieg aus dem Beruf nach 45 Beitragsjahren mit 64,5 Jahren möglich ist. An der geplanten Abschaffung gab es bereits viel Kritik.

    Werding verteidigt die Streichung der abschlagsfreien "Rente mit 63": "Die Rente nach 45 Beitragsjahren kommt nicht etwa Menschen mit gesundheitlichen Problemen zugute, sondern Menschen, die überdurchschnittlich gesund sind und überdurchschnittlich hohe Renten haben. Arbeitgeber, die diese weiterbeschäftigen wollen, haben gegen eine solche Rente ohne Abschläge kaum eine Chance."/mee/DP/mis






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